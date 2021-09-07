Yeniden yargılanan Palu ailesinin beş ferdine bir kez daha ceza yağdı

Yeniden yargılanan Palu ailesinden Tuncer Ustael ağırlaştırılmış müebbet ve yedi yıl hapis, diğer beş aile ferdi ise sekiz yıl dört ay ile 14 yıl iki ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı.

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13 yıl önce Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan Harun ve Havva Palu çiftinin kızları Meryem Tahnal (35) ve torunları Melike Tahnal’ın kaybolmasıyla ilgili soruşturma açılmıştı. Anne ve kızına ulaşılamayınca kapatılan dosya, 2019’da Palu ailesi bir televizyon programına çıkınca tekrar gündeme gelmişti. Harun ve Havva Palu, kızı ve torununun cinayete kurban gittiğini anlatmıştı.

Yeniden başlatılan soruşturma kapsamında aile fertlerinden Tuncer Ustael, Emine Ustael, Ayşe Palu, İsa Palu, Hava Palu ve Fatih Palu, Kocaeli 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmıştı. 13 Şubat 2020’de görülen son duruşmada, Ustael’e ağırlaştırılmış müebbet ve yedi yıl hapis cezası, diğer tutuklu dört aile üyesine ise sekiz yıl dört ay ile 12 yıl altı ay arasında değişen hapis cezaları verilmş, Fatih Palu tahliye edilmişti.

İtiraz üzerine bir üst mahkeme Sakarya Bölge İdare Mahkemesi tarafından incelenen dosyada, sanıklardan Ayşe Palu, İsa Palu, Hava Palu ve Fatih Palu’nun aynı avukat tarafından savunulması sebebiyle usulde yanlışlık yapıldığı kanısına varıldı. Menfaat çatışması içerisindeki kişilerin mahkemede aynı avukat tarafından savunulmaması ilkesinden dolayı dosya, yeniden yargılama yapılması için Kocaeli 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne geri gönderildi.

Geçen yıl kasım ayında başlayan Palu ailesinin yeniden yargılandığı davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar İsa Palu ve Tuncer Ustael cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken, Ayşe Palu ve Emine Ustael salona götürüldü. Tutuksuz sanıklar Hava Palu ve Fatih Palu da salonda hazır bulundu.

Bir önceki celsede açıklanan mütalaaya karşı sanık avukatlarının savunmaları alındı. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, Meryem Tahnal’ın hürriyetinden yoksun bırakılması ve kasten öldürülmesine yardım ettiklerine kanaat getirdiği Hava Palu, Ayşe Palu ve İsa Palu’ya 14 yıl ikişer ay hapis cezası, Emine Ustael’e 12,5 yıl hapis cezası verdi. Fatih Palu ise sekiz yıl dört ay hapis cezasına çarptırıldı.

Meryem Tahnal’ı esir tuttuğu, kredi kartını usulsüz kullandığı ve işkence ederek öldürdüğü iddia edilen Tuncer Ustael hakkında ise ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan dört yıl hapis cezası ve ‘kredi kartının kötüye kullanılması’ suçundan üç yıl hapis cezası verildi. ‘Üstsoy veya altsoydan birini canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçunu işlediğine de kanaat getirilen Tuncer Ustael’e, bu suçu nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.