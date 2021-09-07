RTÜK’ten altı kanala ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK), altı kanala ceza uyguladı.

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RTÜK’ün açıklamasına göre kurul ‘toplum ahlakına aykırı ve aile değerlerini hiçe saydığını’ iddia ettiği yayınların yapıldığı kuşak programlarını inceledi.

FOX

Buna göre FOX’ta yayınlanan, sunuculuğunu Fulya Öztürk’ün üstlendiği ‘Fulya ile Umudun Olsun’ adlı program hakkında, ‘canlı yayında kişiler arasındaki çarpık ilişkilerin ekrana yansıtılması ve diyaloglar sırasındaki küfürleşmeler’ iddiasıyla idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Kanal D

Kanal D’de yayınlanan ‘Ece Üner ile Susma’ programına ilişkin ‘toplumsal değerler hiçe sayılarak aile kurumuna aykırı şekilde illegal ilişkilerin ortaya konulması ve taraflar arasındaki ihtilafın, sanki mahkemedeymişçesine stüdyo atmosferinde yargılanması’ gerekçesiyle idari para cezası müeyyidesi uygulandı.

Show TV

Show Tv’nin ‘Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’ programında ise ‘boşanma aşamasında olan bir evliliğin tarafları arasında yaşanan tartışmaların ve çocukların velayetlerinin kimde kalacağı gibi aile mahkemelerinin konusu olan bir durumun canlı yayında izleyicilere sunulması’ iddiasıyla yayınca kuruluşa idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Halk TV

RTÜK, Halk TV’de yayınlanan ‘Perdenin Önü Arkası’ isimli programda, gazeteci İsmail Saymaz’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren bir kadın hakkındaki ifadeleri nedeniyle Halk TV’ye idari para cezası verdi.

Söz konusu cezayı Twitter hesabından duyuran RTÜK üyesi İlhan Taşçı, “CHP Genel Başkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’na Çorum’da kadim Anadolu kültürüne aykırı, nezaketten uzak davranan hanımefendinin eleştirilmesi nedeniyle Halk TV’ye oy çokluğuyla yüzde 3 para cezası verildi. O hanımefendi başka siyasetçi şahsa aynı davranışı sergilese hali nice olurdu” diye yazdı.

Taşçı, daha önce kendisini ihsas-ı rey yaptığı gerekçesiyle toplantıya almayan başkan Ebubekir Şahin’e aynı suçlamayı yöneltmiş, Şahin’in paylaştığı bir tweet dolayısıyla toplantıya katılamayacağını öne sürdü.

Bugünkü toplantıda söz konusu tweet’i gündeme getirip Şahin’in salondan çıkarılmasını kurula teklif ettiğini duyuran Taşçı, “Sayısal çoğunluğa sığınan Şahin ikiye karşı altı oyla gündeme dahi aldırmadı” diye yazdı.

2- Bugünkü toplantıda; Halk TV’de İsmail Saymaz’ın sözlerine ilişkin RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in daha önce attığı tivitle ihsası reyde bulunduğundan bu dosyada salondan çıkarılmasını Kurula teklif ettim. Sayısal çoğunluğa sığınan Şahin 2’ye karşı 6 oyla gündeme dahi aldırmadı — İlhan Taşcı (@ilhantasci) September 7, 2021

RTÜK 11 Ağustos’ta orman yangınlarıyla ilgili yayınları nedeniyle altı kanala idari para cezası vermişti. ‘Yangın haberlerine sansürü duyurmak‘la suçlanan Taşçı toplantıdan çıkarılmıştı.

Tele 1

Tele 1’de yayınlanan ‘4 Soru 4 Cevap’ programı hakkındaki izleme raporunu ele alan kurul, yayın konuğu Merdan Yanardağ’ın RTÜK eleştirisinin “Yayın hizmetleri, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez” hükmünü ihlal ettiği iddiasıyla kanal hakkında idari para cezası yaptırımı uyguladı.

Üst Kurul, aynı programın başka bir bölümünde Yanardağ’ın sözlerinin “Yayın hizmetleri ırk, renk, dil, din, tabiiyet, cinsiyet, engellilik, siyasi ve felsefi düşünce, mezhep ve benzeri nedenlerle ayrımcılık yapan ve bireyleri aşağılayan yayınları içeremez ve teşvik edemez” hükmünü ihlal ettiğine kanaat getirerek Tele1’e idari para cezası verdi.

‘4 Soru 4 Cevap’ programına konuk olan Yanardağ’ın ‘hükümete, spor camiasına ve TRT’ye hakaret ettiği’ gerekçesiyle kuruluşa idari para cezası yaptırımı uygulandı.

TR 35

RTÜK, ‘8. Gün’ programını da inceleyerek ‘Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cengiz Ergün hakkındaki asılsız iddialar’ gerekçesşyke TR 35 kanalına müeyyide uyguladı.