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Yaramazlara biraz batar!

RTÜK başkanı, İsmail Saymaz’ın sözlerini ‘nezaketsiz’ buldu: Halk TV’ye inceleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Halk TV’de yayınlanan Perdenin Önü Arkası programında İsmail Saymaz’ın bir kadın hakkındaki ifadelerinin ‘nezaket ve vicdan sınırları’ zorladığını öne sürerek inceleme başlatıldığını duyurdu.

Programda gazeteci İsmail Saymaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Çorum gezisinde “Nasılsınız, iyi misiniz” sorusuna “Sakın çocuğuma dokunma. Haydi yürü, yürü” yanıtını veren kadına tepki gösterirken, “Sayın Kılıçdaroğlu’na git buradan deyip çocuğuma dokunma diyor. Asıl senin o çocuğa dokunmaman lazım, bu devlet devlet olsa o çocuğu senden alması lazım” demişti.


RTÜK başkanı, “Bir anne hakkında TV’de çocuğunun elinden alınmasına varacak kadar nezaket ve vicdan sınırlarını zorlayan ifadeler kullanıldı, hakaret edildi. Bir anneye, bir kadına yönelik hakaret ve sözlü psikolojik şiddet içerikli yayın nedeniyle program hakkında inceleme başlatılmıştır” dedi.

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