81 ilden 4 bin kişinin DNA’sı incelendi

Türkiye, ABD ve Britanya’dan bilim insanlarının katıldığı araştırmada, Türkiye’nin 81 ilinden yaklaşık 4 bin kişinin DNA’sı incelenerek, Türk toplumunun detaylı genetik yapısı ortaya kondu.

Fotoğraf: AA

Yaklaşık 10 yıl süren ve 10 milyon dolar bütçe ile yürütülen araştırma Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nün önderliğinde Koç Üniversitesi Suna İnan Kıraç Vakfı, Sağlık Bilimleri, Rockefeller, Yale, Cardiff üniversiteleri ve Icahn School of Medicine at Mount Sinai’nin katılımı ile yapıldı.

‘Türkiye yüksek düzeyde genetik çeşitlilik arz ediyor’

Projenin yürütücüsü Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tayfun Özçelik, AA’ya “Çalışmamızın sonuçları, Türkiye’nin genetik açıdan bir bütünlük arz ettiğini ve yüksek düzeyde genetik çeşitlilik içerdiğini ortaya koydu” dedi.

Özçelik, araştırma sonucunda, Türk toplumu için bugüne kadarki en kapsamlı genetik veri tabanının da oluşturulduğunu belirterek, özgün genetik değişimlerinin bulunduğunu bildirdi: “Temel bileşenler analizinde, Türk toplumunun genetik yapısının farklı bireyler arasında hayli değişken olduğunu, fakat bireylerin genetik açıdan birbirinden ayrı kümeler oluşturmadığını gözlemledik. Türk toplumu ile Balkan, Kafkas ve Orta Doğu toplumları arasında ortak genetik bileşenler vardır. Avrupa toplumları ile de beklenenden daha yüksek düzeyde bir benzerlik bulunmaktadır. Türkiye coğrafi konumu gibi genetik yapısı ile de Doğu ile Batı arasında bir köprü oluşturmaktadır. Anadolu eski Taş Çağı’ndan beri göç olayları için bir köprü görevi görmüştür. Bu coğrafyada, çok sayıda toplum yaşamış ve genetik miraslarını nesilden nesile aktarmıştır. Tarih öncesi dönemden itibaren Anadolu’da yaşayan toplumların arasında gerçekleşen göçler ve genetik aktarım, bu toprakların genetik homojenizasyonuna sebep olmuştur. Daha yakın dönemlerde gerçekleşen ülke içerisindeki göçler de büyük olasılıkla bu homojenizasyona katkı sağlamıştır. Sonuçlar, Anadolu coğrafyasında bugüne kadar gerçekleşmiş olan göç olaylarının genetik etkilerine işaret etmektedir.”

Toskana’da yaşayanlarla yakın ilişki

Anadolu’nun Asya, Avrupa ve Afrika arasında tarihi bir köprü görevini gördüğünü belirten Özçelik, “Filogenetik yönden de Türk toplumu bu köprü vazifesinin etkilerini yansıtmakta” dedi.

Türk bireylerin genetik açıdan en çok komşu ülkelerin toplumları ile yakınken, bunları Avrupalı toplumların takip ettiğini aktaran Özçelik, şunları kaydetti: “Türk toplumunun özellikle İtalya’nın Toskana bölgelerinde yaşayan insanlarla yakın bir ilişkiye sahip olduğu izlendi. Bu yakın ilişkinin ikinci sırasındaki ülke ise İspanya olarak tespit edildi. Bu bulgular, Anadolu’nun ilk çiftçilerinin Avrupa’ya Cilalı Taş Devri’nde gerçekleşen göçünün etkilerini yansıtıyor olabilir.”

‘Akrabalık katsayısı yüksek’

Makalenin birinci yazarı, Bilkent Üniversitesi doktora öğrencisi Ece Kars ise “Araştırma sonucunda, Türkiye’deki akraba evliliklerinin bir sonucu olarak, Türk bireylerin akrabalık katsayısının da yüksek olduğu tespit edildi. Akrabalık katsayısının yüksek seviyede olması, özellikle çekinik hastalıklar için risk oluşturmaktadır” dedi.