Çiftçi 155 bin liralık elektrik faturasına isyan etti: Fabrika mı çalıştırıyorum?

Elektriğe yapılan zamlar çiftçiyi zor durumda bıraktı. Zaten borcun içinde ayakta kalmaya çalışan, hacizlerle boğuşan çiftçi, şimdi de fahiş fiyattaki elektrik faturaların pençesinde.

Anka’nın haberine göre Adanalı Abdullah Temel’e, temmuzda 118 bin, ağustosta ise 155 bin liralık elektrik faturası geldi.

Temel faturalara şu ifadelerle tepki gösterdi: “Fabrika mı çalıştırıyorum, Ankara veya İstanbul’u mu yönetiyorum? Ben 7 çocuk babasıyım. Olmayan parayla çocuklarımı okutmaya çalışıyorum. Bir gün bu tarlada ölüp gideceğim. Borcumu kim ödeyecek benim? Hakkımı arıyorum.”

‘Hakkımı istiyorum’

Adana’da mısır ve pamuk ekili tarlalarını sulamak için kullandığı elektriğe fahiş fiyatta fatura gelmesine Temel şöyle isyan etti: “Gece gündüz tarlada çalışıyorum. Hakkımı istiyorum, hakkımı! Ben çocuklarımı mağdur etmiyorum. Kendimi mağdur ediyorum. Bende altı stent takılı.”

Elektriğe yapılan zamlar çiftçiyi zor durumda bıraktı. Adanalı çiftçi Abdullah Temel’e, temmuzda 118 bin, ağustosta ise 155 bin liralık elektrik faturası geldi. Temel, "Fabrika mı çalıştırıyorum, Ankara veya İstanbul'u mu yönetiyorum?” diye tepki gösterdihttps://t.co/5mCKgXxhkA pic.twitter.com/nGIRmP3jTR — ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) September 7, 2021

‘İktidar halkı kendileri gibi yaşadığını sanıyor’

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut çiftçinin isyanından sonra şöyle konuştu: “Ülkemizde yangın var, ekonomi batıyor. Ocaklar sönüyor. Çiftçinin, işçinin, memurun ocaklarına adeta incir ağacı dikilmiş durumda. Bunun sorumlusu AKP iktidarı; ama onlar, kendileri gibi halkın yaşadığını sanıyor ama herkes perişan durumda. Eylül ayında ise ödeyeceği fatura 200 bin lira. Daha zirai ilacı, mazotu, gübreyi ve birçok girdiyi daha konuşmadık bile. Tarımda acı bir tablo var ama iktidar sadece seyrediyor.”