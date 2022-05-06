Akşam Postası / 6 Mayıs 2022

Enflasyonda bir kötü bir de daha kötü haber: Tahminler yine değişti

ABD’li yatırım bankası JPMorgan mayısta enflasyonun yüzde 72’yle zirveyi göreceğini düşünürken, Britanya’nın önde gelen bankalarından Barclays’in beklentisi yüzde 80.

Soylu’yla ‘düello’ya giden Özdağ’ın bakanlığa yürümesi engellendi

Fotoğraf: Twitter

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ‘düello’ya çağıran Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın bakanlığa yürümesine izin verilmedi.

İmamoğlu fotoğrafında sular durulmuyor: Twitter’da yerden yere vuruldu

Fotoğraf: Twitter

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun’un, İmamoğlu’nun Karadeniz gezisine davet ettiği gazetecilerle ilgili gelen eleştirileri ‘önemsemediklerini’ söylemesi üzerine tepkiler daha da büyüdü.

Erdoğan’ın derdi başka: Çatalca’da manda kalmadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, enflasyonun yüzde 70 olarak açıklanmasından birgün sonra İstanbul’un mandalarıyla ünlü ilçesi Çatalca’yı ziyaret etti, kapanan mandalardan dert yandı.

Ali Koç açtı ağzını yumdu gözünü: Hangi lig bitmeden köprüye bayrak asıldı?

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 1959’dan önceki şampiyonlukların sayılmasıyla ilgili başvuruyu hatırlatarak formalarına seneye beş yıldız ekleyeceklerini duyurdu. Koç, Süper Lig’de bu sezon şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor için ağır ifadeler kullandı.

19 yaşındaki Asiye Atalay’ı sokak ortasında öldüren Ümit Karakoyun tutuklandı

İstanbul’da 19 yaşındaki Asiye Atalay’ı sokak ortasında öldüren Ümit Karakoyun tutuklandı.

Hastanelerde operasyon öncesi PCR testi uygulaması kaldırıldı

Sağlık Bakanlığı, sağlık kurumlarında hastalara yatış öncesinde ya da sırasında, günübirlik işlem ve operasyonlar öncesinde tarama amaçlı PCR testi uygulaması kaldırıldığını duyurdu.

Davutoğlu altılı masanın üzerine titredi: Şüphe uyandırmamak lazım

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, seçimde hesapların muhalefetin en fazla milletvekilini nasıl çıkaracağı üzerine yapılması gerektiğini söyledi.