Akşam Postası / 6 Mayıs 2022

Enflasyonda bir kötü bir de daha kötü haber: Tahminler yine değişti
ABD’li yatırım bankası JPMorgan mayısta enflasyonun yüzde 72’yle zirveyi göreceğini düşünürken, Britanya’nın önde gelen bankalarından Barclays’in beklentisi yüzde 80.
‘Havuz medyası’ yüzde 70’lik enflasyonu ‘göremedi’
Türkiye gıda enflasyonunda dünyayı üçe katladı
Dolar/TL’de kıpırdanma: 15’i zorluyor
TÜİK’e göre zenginle fakir arasında gelir farkı azalmış
Soylu’yla ‘düello’ya giden Özdağ’ın bakanlığa yürümesi engellendi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ‘düello’ya çağıran Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın bakanlığa yürümesine izin verilmedi.
Özdağ yorgunu Soylu’ya ilk destek Nebati’den: Bakanlık kapısında karşılama
Bahçeli, Soylu’ya övgüler düzdü, Özdağ’a ağzına geleni söyledi
İmamoğlu fotoğrafında sular durulmuyor: Twitter’da yerden yere vuruldu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun’un, İmamoğlu’nun Karadeniz gezisine davet ettiği gazetecilerle ilgili gelen eleştirileri ‘önemsemediklerini’ söylemesi üzerine tepkiler daha da büyüdü.
İmamoğlu’nun sözcüsü ‘o fotoğrafı’ anlattı: Tartışmaları önemsemiyoruz
İmamoğlu, ‘Erdoğanvari’ fotoğrafını anlattı: Talimatları verdim, Selvi’yi de çağıracağım
Erdoğan’ın derdi başka: Çatalca’da manda kalmadı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, enflasyonun yüzde 70 olarak açıklanmasından birgün sonra İstanbul’un mandalarıyla ünlü ilçesi Çatalca’yı ziyaret etti, kapanan mandalardan dert yandı.
Ali Koç açtı ağzını yumdu gözünü: Hangi lig bitmeden köprüye bayrak asıldı?
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 1959’dan önceki şampiyonlukların sayılmasıyla ilgili başvuruyu hatırlatarak formalarına seneye beş yıldız ekleyeceklerini duyurdu. Koç, Süper Lig’de bu sezon şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor için ağır ifadeler kullandı.
Trabzonspor, Ali Koç’a ‘random atarak’ cevap verdi
19 yaşındaki Asiye Atalay’ı sokak ortasında öldüren Ümit Karakoyun tutuklandı
İstanbul’da 19 yaşındaki Asiye Atalay’ı sokak ortasında öldüren Ümit Karakoyun tutuklandı.
Hastanelerde operasyon öncesi PCR testi uygulaması kaldırıldı
Sağlık Bakanlığı, sağlık kurumlarında hastalara yatış öncesinde ya da sırasında, günübirlik işlem ve operasyonlar öncesinde tarama amaçlı PCR testi uygulaması kaldırıldığını duyurdu.
Davutoğlu altılı masanın üzerine titredi: Şüphe uyandırmamak lazım
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, seçimde hesapların muhalefetin en fazla milletvekilini nasıl çıkaracağı üzerine yapılması gerektiğini söyledi.