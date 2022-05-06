Son 24 saat: 1743 vaka, yedi ölüm

Türkiye’de son 24 saatte 1743 Covid-19 vakası kaydedildi, yedi kişi öldü.
Bir günde 135 bin 316 Covid-19 testi yapıldı.
İyileşenlerin sayıysa 2 bin 239.
Yaramazlara biraz batar!
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