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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 1743 vaka, yedi ölüm


Türkiye’de son 24 saatte 1743 Covid-19 vakası kaydedildi, yedi kişi öldü.

Bir günde 135 bin 316 Covid-19 testi yapıldı.

İyileşenlerin sayıysa 2 bin 239.

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