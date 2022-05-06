İmamoğlu fotoğrafında sular durulmuyor: Twitter’da yerden yere vuruldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun’un, İmamoğlu’nun Karadeniz gezisine davet ettiği gazetecilerle ilgili gelen eleştirileri ‘önemsemediklerini’ söylemesi üzerine tepkiler daha da büyüdü.

İmamoğlu’nun seçim kampanyasında “Her şey güzel olacak” şarkısını kullandığı Gökhan Özoğuz “Sinek küçüktür ama mide bulandırır. Ben bu otobüsten inerim arkadaş” dedi.

Ünlü piyanist Fazıl Say da ‘rahatsızlığını’ şöyle dile getirdi: “10 yıl önce yaşadığım Hayyam retweet davasında, ceza almam için televizyonlarda yaygara koparan, algı yaratan, ve ceza almamı da başaran gazeteci kadın, gönlümün en uzağında bile yeri yoktur. Ve onunla poz vermiş biri. O da o uzaklara gitti. Şimdi ne olacak Ekrem İmamoğlu?”

Fotoğraf: Twitter

Bayramda Karadeniz turuna çıkan İBB başkanı, daha çok Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yurt dışı gezilerinde gördüğümüz ve onunla özdeşleşen bir davranışı sergilemiş, gezisine davet ettiği bir dizi gazeteciyle toplu fotoğraflarını servis etmişti. Bu isimler arasında 2005-2009 yılları arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın danışmanlığı yapmış Akif Beki, iktidara desteğiyle bilinen Nagehan Alçı, Hürriyet’in eski genel yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök, İsmail Saymaz, Özlem Gürses ve Gülşah İnce yer aldı.

İmamoğlu’nun gazetecilerle verdiği fotoğraf, sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.

Bunun üzerine Fox TV’den İsmail Küçükkaya’ya konuşan İBB sözcüsü Ongun, “Biz bu tartışmaları önemsemiyoruz. Bu eleştiriler 200-300 kişinin kendi arasındaki yorumları, eleştirileridir” demişti.

Küçükkaya’nın aktardığına göre Ongun, eleştirilere “Nagehan Alçı o bölgede çok seviliyor. Biz fotoğrafın bütününe bakıyoruz” diye yanıt verdi. Ongun, Küçükkaya’ya Demirören Medya’nın Ankara temsilcisi Hande Fırat’ın da davet edildiğini söylemişti: ”Aslında bu geziye Hande Fırat’ı da davet etmiştim. Eşiyle ilgi olarak bazı tartışmalar olduğu için gelemedi. Başkalarını da davet ettik, birinin tatili birinin başka bir şeyi vardı.”

Bu açıklamalara hem gazeteciler hem vatandaşlar hem de sanat camiasından tepkiler geldi.

Tepkilerden bazıları şöyle:

İşte demek siyaset böyle birşey!



Biz senelerdir Yalan ve dolanı söyleyen ile aynı tarafta olmamak için, eskiden beri gelen çarpıklık ve karanlığın yaşanmaması için tarafsız konuştuk, fikrimiZi beyan ettik.



Sinek küçüktür ama mide bulandırır.



Ben Bu Otobüsten inerim Arkadaş! pic.twitter.com/pYLit1U91W — Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) May 6, 2022

En başta gazetecilerden, sonra da o fotoğrafta ağırlanan, kendilerine gazeteci diyen bu insanların zararına uğramış herkesten özür dilemeniz gerekiyor @ekrem_imamoglu @Mrt_Ongun — Gunes Duru 🌈 (@gunesduru) May 6, 2022

10 yıl önce yaşadığım Hayyam Retweet davasında, ceza almam için Televizyonlarda yaygara koparan, algı yaratan, ve ceza almamı da başaran gazeteci kadın,



gönlümün en uzağında bile yeri yoktur.



Ve onunla poz vermiş biri.

O da o uzaklara gitti.

Şimdi ne olacak? @ekrem_imamoglu — Fazıl Say (@fazilsaymusic) May 6, 2022

Yeni bir “Adam kazandı” gafı..

Yine @KucukkayaIsmail’ya…

Yine ağır hasar veren bir açıklama… https://t.co/3gRaK9jeQi — Can Dündar (@candundaradasi) May 6, 2022

Nagehan Alçı, doğrudan Murat Ongun'un tercihiymiş ve Ongun, Alçı'nın tüm geçmişteki yaptıklarını görmezden gelerek geziye davet etmiş. Eğer bir ilkeniz, duruşunuz yoksa bu fotoğrafı verdirmeniz normal. Eleştiriye kapalı danışman, kibir ve egosuyla siyasetçiye koltuk kaybettirir. https://t.co/qaEyfAMo3m — Alican Uludağ (@alicanuludag) May 6, 2022

Bunu sevilen gazeteci diye yanında taşımak, savunmak! Daha Gezi sanıklarına, İBB li Tayfun’un 18 yıl hapis kararının mürekkebi kurumadan …Ne bileyim😎 https://t.co/KD3tLfhRWT — Mustafa Sönmez (@mustfsnmz) May 6, 2022

Bu fotoğrafa eleştiri yapanlar arasında çok sayıda gazeteci vardı. Murat Ongun açıkça "Siz popüler değilsiniz. Sizi takmıyoruz" dedi. Bu sözler kolay yutulmaz, ilk basın toplantısında veya gezi davetinde gerekli yanıt verilir herhalde. https://t.co/KFlvIiyBxx — bahadır özgür (@bahadir_ozgr) May 6, 2022

Önemsemiyoruz diyerek, Erdoğan’dan çok şey öğrendiklerini gösterdiler. İstanbul seçmeni böyle bir kibire oy vermiş olabilir mi? Çok üzücü. https://t.co/fw6XlQ2svY — nesrin nas (@Nesrinnas) May 6, 2022

Buradan da bir not düşelim: Türkiye'deki seçmenler küstürülmemesi gereken, hiç haketmedikleri pamuklara sarılan muhafazakar kesimden ibaret değil. — Cigdem Toker (@cigdemtoker) May 6, 2022

*İktidardan "muhalefetine" bir kibir deryası.

*Bu cümlelerin sonu "onlar gazeteci değil"e kadar gider.

*İlla gazeteci olarak değil, bir insan bir yurttaş olarak siz bizi umursamak durumundasınız. https://t.co/3uPsgiEQTf — Evrim Kepenek (@kepenekevrimm) May 6, 2022

Tahta oturmadan kral gibi davranmaya başlanılmış. Lakin biz tahtın da kralın da olmadığı bir düzen istiyoruz. Kusura bakmayın, halkı böyle hor gören, hafızasıyla alay eden bir tavırla işiniz zor. Bunun birkaç adım sonrası Erdoğan’ın “3-5 kendini bilmez” lafı. https://t.co/EwTpnhZ7GN — Kemal Büyükyüksel (@KBuyukyuksel) May 6, 2022

Atanmış bir belediye personeli, türlü zorluğa katlanarak işini yapan gazetecileri aşağılıyor; ama kocası silah ticaretinde Ukrayna'yı dolandırmakla suçlanan birinin geziye katılamamasına çok üzülüyor. Bu vasat personele sözlerini yutturmamak, gazetecilik için utanç olur! — bahadır özgür (@bahadir_ozgr) May 6, 2022

mesele, size muhalif gazeteciler olmaları değil. gazetecilik sınırlarını çoktan aşan, defalarca yalana dayalı bilgi üreten, kumpasları destekleyen, insanların onuru, haysiyetiyle oynayan kişiler olmaları. — fırat (@firatfstk) May 6, 2022

İkiyüzlülüğünüz, kibiriniz, Erdoğan özentiniz ile bu saatten sonra imitasyon bile olamazsınız! Asla yalnız yürümeyeceksin. Gençliğimiz var. Nagehan var! pic.twitter.com/CGvBrgaEXt — Erk Acarer (@eacarer) May 6, 2022

Yazıp yazıp sildim, sonra vazgeçtim.

Vatandaş ve gazeteci olarak malum fotografa olan öfkem ve eleştiri dozum, Murat Ongun'un sözde açıklaması ile üçe katlandı.

Ne çeşit bir terbiyesizlik, son derece haklı eleştirilere "Takmıyoruz" demek?

Twitter'a bakmıyorlarmış, hele hele! — M. İrem Afşin 🐞❤️💜🏳️‍🌈 (@iremafsin) May 6, 2022

"Rahatsız olan 200-300 kişi" diye buyurmuş Murat Ongun. Birisi de bir avuç çapulcu demişti ne kadar aynısınız onunla @Mrt_Ongun ne kadar da yanıltmıyorsunuz. Halkta yanıltmaz çıkar meydana kaç kişiyiz saysana der elbet! 😉 @ekrem_imamoglu https://t.co/siqFRg7dTv — Taksim Gezi Parkı 🏳️‍🌈 (@TaksimGeziParki) May 6, 2022