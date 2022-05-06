İmamoğlu fotoğrafında sular durulmuyor: Twitter’da yerden yere vuruldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun’un, İmamoğlu’nun Karadeniz gezisine davet ettiği gazetecilerle ilgili gelen eleştirileri ‘önemsemediklerini’ söylemesi üzerine tepkiler daha da büyüdü.
İmamoğlu’nun seçim kampanyasında “Her şey güzel olacak” şarkısını kullandığı Gökhan Özoğuz “Sinek küçüktür ama mide bulandırır. Ben bu otobüsten inerim arkadaş” dedi.
Ünlü piyanist Fazıl Say da ‘rahatsızlığını’ şöyle dile getirdi: “10 yıl önce yaşadığım Hayyam retweet davasında, ceza almam için televizyonlarda yaygara koparan, algı yaratan, ve ceza almamı da başaran gazeteci kadın, gönlümün en uzağında bile yeri yoktur. Ve onunla poz vermiş biri. O da o uzaklara gitti. Şimdi ne olacak Ekrem İmamoğlu?”
Bayramda Karadeniz turuna çıkan İBB başkanı, daha çok Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yurt dışı gezilerinde gördüğümüz ve onunla özdeşleşen bir davranışı sergilemiş, gezisine davet ettiği bir dizi gazeteciyle toplu fotoğraflarını servis etmişti. Bu isimler arasında 2005-2009 yılları arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın danışmanlığı yapmış Akif Beki, iktidara desteğiyle bilinen Nagehan Alçı, Hürriyet’in eski genel yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök, İsmail Saymaz, Özlem Gürses ve Gülşah İnce yer aldı.
İmamoğlu’nun gazetecilerle verdiği fotoğraf, sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.
Bunun üzerine Fox TV’den İsmail Küçükkaya’ya konuşan İBB sözcüsü Ongun, “Biz bu tartışmaları önemsemiyoruz. Bu eleştiriler 200-300 kişinin kendi arasındaki yorumları, eleştirileridir” demişti.
Küçükkaya’nın aktardığına göre Ongun, eleştirilere “Nagehan Alçı o bölgede çok seviliyor. Biz fotoğrafın bütününe bakıyoruz” diye yanıt verdi. Ongun, Küçükkaya’ya Demirören Medya’nın Ankara temsilcisi Hande Fırat’ın da davet edildiğini söylemişti: ”Aslında bu geziye Hande Fırat’ı da davet etmiştim. Eşiyle ilgi olarak bazı tartışmalar olduğu için gelemedi. Başkalarını da davet ettik, birinin tatili birinin başka bir şeyi vardı.”
Bu açıklamalara hem gazeteciler hem vatandaşlar hem de sanat camiasından tepkiler geldi.
Tepkilerden bazıları şöyle: