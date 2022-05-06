İmamoğlu’nun sözcüsü ‘o fotoğrafı’ anlattı: Tartışmaları önemsemiyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İmamoğlu’nun Karadeniz gezisine davet ettiği gazetecilerle ilgili gelen tepkiye “Biz o tartışmaları önemsemiyoruz. Medyanın kendi içerisindeki tartışmalar olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Ongun, geziye Hürriyet ve CNN Türk’ün Ankara temsilcisi Hande Fırat’ı da davet ettiğini belirtti.

İBB başkanı, Karadeniz gezisinde daha çok Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yurt dışı gezilerinde görülen ve onunla özdeşleşen bir davranışı da sergileyip bazı gazetecileri yanına alıp toplu fotoğraf vermişti. Bu isimler arasında 2005-2009 yılları arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın danışmanlığı yapmış Akif Beki, iktidara desteğiyle bilinen Nagehan Alçı, Hürriyet’in eski genel yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök, İsmail Saymaz, Özlem Gürses ve Gülşah İnce yer almıştı.

İmamoğlu’nun bu gazetecilerle fotoğrafı, sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.

Fotoğraf: Twitter

Gündem olan fotoğraf hakkında Fox TV’den İsmail Küçükkaya’ya konuşan İBB sözcüsü Ongun, “Biz bu tartışmaları önemsemiyoruz. Bu eleştiriler 200-300 kişinin kendi arasındaki yorumları, eleştirileridir” dedi.

Küçükkaya’nın aktardığına göre; Ongun, eleştirilere, “Nagehan Alçı o bölgede çok seviliyor. Biz fotoğrafın bütününe bakıyoruz” şeklinde yanıt verdi.

Ongun, Küçükkaya’ya Fırat’ın da davet edildiğini söylemiş: ”Aslında bu geziye Hande Fırat’ı da davet etmiştim. Eşi ile ilgi olarak bazı tartışmalar olduğu için gelemedi. Başkalarını da davet ettik, birinin tatili birinin başka bir şeyi vardı.”