Ali Koç açtı ağzını yumdu gözünü: Hangi lig bitmeden köprüye bayrak asıldı?

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 1959’dan önceki şampiyonlukların sayılmasıyla ilgili başvuruyu hatırlatarak formalarına seneye beş yıldız ekleyeceklerini duyurdu. Koç, Süper Lig’de bu sezon şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor için ağır ifadeler kullandı.

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Koç, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde gündeme dair basın toplantısı düzenledi.

Kulüp başkanının açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Fenerbahçe’nin duruşundan bahsetmiştir. İçişleri bakanımıza da teşekkür etmek gerekiyor. Şampiyonluk kutlamalarında ’38 yıl sonra gelen şampiyonluk’ ifadesini kullanarak devletimiz tarafından da bunu onaylamıştır.

* Trabzonspor yöneticilerine sesleniyorum, sekiz şampiyonluğunuz olduğunuz ne kadar iddia ederseniz edin, devletimizin duruşu ve mahkemelerin kararının ortak paydası, 3 Temmuz’un bir ‘FETÖ’ operasyonu olduğudur. Bu gerçek, tüm mahkemelerce kanıtlanmıştır.

* Trabzon il sınırında bize yapılan, ‘FETÖ’nün parmağı olan, hala faili meçhul olan bir olay var! Türkiye’de bu seviyede faili meçhul olay yoktur. Siz açtığınız pankartla, bu olaya sahip çıktınız. Bu pankartı asanlar, yol verenler, bu cesareti nereden buluyorsunuz?

* Kulüp yöneticilerinin, federasyon yetkililerinin, bundan haberdar olduğunu biliyoruz. Aynı prosedürleri biz de yaşıyoruz. Güvenlik görevlilerinin de bu durumu amirleriyle paylaşmama ihtimali yoktur! ‘Silahsız sevinin’ diyerek o pankartı oraya asmak, akıl tutulmasıdır. Söz konusu kulübün 10 yıl boyunca başvurduğu her kapıdan istisnasız reddedildiğini hatırlayalım. CAS, FIFA, İsviçre Mahkemesi… Avukatlara dünyanın parasını harcadınız. Hatta bazı avukatlar ‘FETÖ’cü çıktı.

* Son yıllarda Trabzon’u tutan devlet görevlilerin bunu açıkça sergilemeleri, açıkça şampiyonluk dilemeleri, bu camianın kendini ayrıcalıklı düşünmesine sebep oluyor. Türk futbolunu yönetenleri etkiliyor ve baskı altında bırakıyorsunuz.

* Hangi takımın bakanını Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir maçlarında böyle gördünüz? Uzun vadede bu durum en çok Trabzonspor’a zarar verecek. Sadece Trabzon’un değil, tüm Türkiye’nin bakanları olarak, sizlerin bu pankartı nasıl karşıladığınızı merak ediyoruz. Suç teşkil eden bu pankarta neden tepki göstermediniz? Söz konusu paçavradaki aşağılık mesaj açıktır! Federasyon Trabzonsporlulaştırıldı.

* Köprüdeki bayrak… Hangi sezon bitmeden bayrak köprüye asıldı? Göreceksiniz o bayrak en erken ve en uzun asılan bayrak olacak. İstanbul’da zaten köprüye başka takımın bayrağı asılmamalıdır. Bizim bayrağımız başka şehirde böyle asılıyor mu? Burada kayırma var desek yanlış mı söylüyor oluruz? Bu ne cüret. Bu ne skandal. Hangi lig bitmeden köprüye bayrak asıldı?

* Ben rahatsız olmayan Beşiktaş, Galatasaray taraftarı görmedim. Niye tebrik girmediler? Hadi biz kuş vs girmedik. Neden onlar ve pek çok takım tebrik girmedi? Değişecek, zamanla değişecek.

* Spor yasası çıktı, şu anki duruma göre bütün büyük kulüp başkanlarının içeri germesi gerekir, ciddi söylüyorum. Covid, kur, yayıncı kuruluş indirimi… Bunlar yasada yok. Harcama limitlerini bu kurlarla nasıl hesaplayacaklar, bilmiyorum.