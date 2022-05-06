Trabzonspor, Ali Koç’a ‘random atarak’ cevap verdi

Trabzonspor’un Twitter hesabı üzerinden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un açıklamalarına rasgele klavyeye basılarak cevap verildi.

Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde gündeme dair basın toplantısı düzenleyen Koç, Süper Lig’de bu sezon şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor için ağır ifadeler kullanmıştı: “Trabzonspor yöneticilerine sesleniyorum, sekiz şampiyonluğunuz olduğunuz ne kadar iddia ederseniz edin, devletimizin duruşu ve mahkemelerin kararının ortak paydası, 3 Temmuz’un bir FETÖ operasyonu olduğudur. Bu gerçek, tüm mahkemelerce kanıtlanmıştır.

Trabzon il sınırında bize yapılan, ‘FETÖ’nün parmağı olan, hala faili meçhul olan bir olay var! Türkiye’de bu seviyede faili meçhul olay yoktur. Siz açtığınız pankartla, bu olaya sahip çıktınız. Bu pankartı asanlar, yol verenler, bu cesareti nereden buluyorsunuz?”

Trabzonspor’un Twitter hesabı üzerindense ‘random atmak’la yetinildi.