TÜİK’e göre zenginle fakir arasında gelir farkı azalmış

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) araştırmasına göre geçen yıl en zenginle en fakir arasındaki gelir farkı 8 kattan 7,6 kata indi.

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TÜİK’in ‘2021 Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması‘ pandemi ve ekonomik krizlerle geçen 2021 için hissedilenden biraz daha farklı sonuçlar ortaya koydu.

Araştırmaya göre 2021’de en yüksek gelire sahip yüzde 20’lik grubun toplam gelirden aldığı pay, bir önceki yıla göre 0,8 puan azalarak yüzde 46,7’ye indi.

En düşük gelire sahip yüzde 20’lik grubun aldığı paysa 0,2 puan artarak yüzde 6,1’e yükseldi.

Gini katsayısında durum

Gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan Gini katsayısı, sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, bire yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı ifade ediyor. TÜİK’in araştırma sonuçlarına göre Türkiye’nin Gini katsayısı bir önceki yıla göre 0,009 puan azalışla 0,401 olarak tahmin edildi.

Türkiye’de yıllık ortalama hanehalkı geliriyse geçen yıl yüzde 10,6 artarak 76 bin 733 lira oldu.

Üç kişiden biri yoksulluk çekti

TÜİK’e göre ayrıca geçen yıl maddi yoksulluk çekenlerin oranı da azaldı. 2020’de yüzde 27,4 olan oran 2021 anket döneminde 0,2 puan düşüşle yüzde 27,2 olarak kaydedildi.

Önceki yıla göre konut alımı ve konut masrafları dışında borç veya taksit ödemesi olanların oranı da 5,4 puan artarak yüzde 63,7’ye çıktı.