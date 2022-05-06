İstanbul’da 19 yaşındaki Asiye Atalay’ı sokak ortasında öldüren Ümit Karakoyun tutuklandı.
Karakoyun, dün akşam Esenler ilçesinde Atalay’ı başından silahla vurarak öldürmesinin ardından gözaltına alınmıştı.
Karakoyun’un bugün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Bakırköy Adliyesi’ne gönderilen Karakoyun, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.