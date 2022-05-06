Dolar/TL kıpırdanıyor

Küresel piyasalarda dolar, diğer başlıca para birimleri karşısında art arda beşinci haftayı da kazanımla kapatmaya hazırlanıyor. Bir süredir dar bantta hareket eden dolar/TL’de de yön yukarı.

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ABD’nin yüksek enflasyona karşı daha hızlı faiz artışlarına gidebileceği beklentisi doların güç kazanmasındaki öncelikli faktörlerden.

Dolar/TL, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile yerleştiği 14,5-15 dar bandında seyretmeye devam ederken, bant içinde yükselişler görülüyor.

Dolar/TL likiditenin düşük olduğu bayram tatilinde en son Ukrayna’nın işgalinin ilk dönemlerinde görülen 14,90’a kadar çıktı.

Tatil ardından güne ilk işlemlerde 14,75 civarında başlayan dolar/TL dün günü 14,85 civarında tamamladı. TL dün dolar karşısında yüzde 1’e yakın değer kaybederken, TL’nin dolar karşısındaki son bir aylık değer kaybı da yüzde 1’e ulaştı. Kur saat 9:57 itibariyle 14.88’de.

Kurda kamunun yön belirleyici rolü sürürken, piyasalarda artan döviz ihtiyacının nasıl temin edileceği merak konusu.

Artan enerji maliyetlerinin de etkisiyle Türkiye ekonomisinin ihtiyaç duyduğu döviz finansman miktarı her geçen gün artıyor. Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki yüksek seyir nedeniyle Türkiye’nin enerji ithalatı nisanda yüzde 134,1 artarak 7.75 milyar dolara çıkmıştı. Enerji ithalatı martta görülen 8,4 milyar dolarlık rekordan sınırlı gerilemiş olsa da hala tarihi zirvelere yakın.

Türkiye’nin enerji ithalatının neredeyse tamamı Merkez Bankası’nın rezervlerinden karşılanıyor. Bankanın swap hariç rezerviyse eksi 45 milyar dolar.