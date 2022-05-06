‘Havuz medyası’ yüzde 70’lik enflasyonu ‘göremedi’

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün yüzde 69,97 olarak açıkladığı enflasyon hükümete yakın gazetelerin manşetlerinde kendisine yer bulamadı.

El değiştirme öncesi Türk merkez medyasının kalesi konumundaki Hürriyet’in son 20 yılın en yüksek enflasyonu için tercihi manşet altı küçük bir kutu.

AKP’ye en yakın gazetelerin başında gelen Sabah’sa enflasyon verileri yerine kira zam oranlarına küçük bir yer ayırmayı tercih etti.

Yeni Şafak grubunda da manzara benzer. Gazetenin ilgisini yüzde 70’lik enflasyondan çok rekor kıran ihracat rakamları çekmiş. Ancak anasayfadaki haberde ihracatta bayram verilirken, dış ticaret açığına da pek girilmemiş.

‘Havuz medyası’nın güçlü seslerinden Yeni Akit için de freni patlayan enflasyonun pek bir anlamı yok.

Akşam’ın tercihi de tıpkı Sabah gibi kira zam oranları. Ancak Akşam onun için de epey küçük ve altlarlarda bir alan seçmiş.

MHP’ye yakın TürkGün Gazetesi de AKP’ye yakın gazetelerle hemfikir. Avrupa’nın en yüksek enflasyonu Türkgün’ün ana sayfasında ufak bir kutu olarak kendine yer bulabilmiş.