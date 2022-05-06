Enflasyonda bir kötü bir de daha kötü haber: Tahminler yine değişti

ABD’li yatırım bankası JPMorgan mayısta enflasyonun yüzde 72’yle zirveyi göreceğini düşünürken, Britanya’nın önde gelen bankalarından Barclays’in beklentisi yüzde 80.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) resmi enflasyonu dün yüzde 69,97 olarak açıklamıştı. Rakam aynı zamanda son 20 yılın zirvesi.

Açıklama sonrası yabancı bankalar da enflasyonda zirve ve yıl sonu beklentilerini revize etti.

JPMorgan, Türkiye için 2022 ve 2023 yıl sonu enflasyon tahminlerini yüzde 49,5 ve yüzde 19 olarak açıkladı.

Kurum raporunda enflasyonun yüzde 70’e yükseldiği bir ülkede politika faizinin yüzde 14’te durmaya devam etmesinin zor olduğunu vurguladı.

JPMorgan ayrıca aralık ayına kadar da enflasyonun yüzde 65-75 aralığında kalacağını, aralıkta güçlü baz etkisiyle gerileme beklediklerini belirtti.

Banka yüzde 72 olarak öngördüğü yeni zirve tahmini için daha önce ‘mayıs ayında yüzde 70‘ demişti.

Barclays yüzde 80 bekliyor

Barclays’se yüzde 70’e dayanan enflasyonun hala zirveden uzak olduğu görüşünde.

Barclays Ekonomisti Ercan Ergüzel, “Enflasyonun yıl sonunda yüzde 53’e gerilemeden önce temmuzda yüzde 80’le tepe yapmasını bekliyoruz” dedi.

Ergüzel, enflasyon görünümündeki bozulmaya karşın Merkez Bankası’nın politika faizinde değişikliğe gitme ihtimaliniyse pek gerçekçi görmüyor.