Erdoğan’ın derdi başka: Çatalca’da manda kalmadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, enflasyonun yüzde 70 olarak açıklanmasından birgün sonra İstanbul’un mandalarıyla ünlü ilçesi Çatalca’yı ziyaret etti, kapanan mandalardan dert yandı.

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Erdoğan, martta verdiği manda yoğurtlu, kestane ballı şifa tarifiyle uzun süre konuşulmuştu. Cumhurbaşkanının Çatalca ziyaretinde konu yine mandalardan açıldı.

Erdoğan’ın değerlendirmeleri şöyle: “Biliyorsunuz Tokat’ta bir mandadan bahsettik. Şimdi Çatalca’da manda kalmadı neredeyse. Çatalca bu işte meğerse çok mahirmiş. Ve manda sütü, manda kaymağı, bunlar Çatalca’da bayağı ileriymiş. Adeta marka. Temennimiz odur ki, lider bir şey söylediği zaman arkadan bu işi takibi başlar. Takibi başladığı anda da millet artık bu noktada gücü kuvveti toplar.”