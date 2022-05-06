Anket: Her 10 seçmenden altısı Erdoğan’ın ekonomiyi düzeltebileceğine inanmıyor

MetroPOLL Araştırma’nın verilerine göre her 10 seçmenden altısı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ekonomik sorunları çözebileceğine inanmıyor.

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Araştırmanın sonuçlarını şirketin kurucusu Özer Sencar, Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

Buna göre ankete katılanların yüzde 59’u Erdoğan’ın ekonomik sorunları çözeceğine inanmazken yüzde 39’luk azınlık çözebileceğine inanıyor.

AKP seçmeninin yüzde 90’ı partilerinin genel başkanının sorunları çözeceğine inanırken sadece yüzde 8,8 “Çözeceğini düşünmüyorum” dedi.

CHP, İYİ Parti ve HDP’de çözeceğini düşünmeyenler yüzde 90’ları bulurken MHP seçmeninin yüzde 73,1’i Erdoğan’a güveniyor.

Türkiye’nin ekonomisi

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre nisanda yıllık enflasyon yüzde 69,97’yi bulurken bağımsız araştırmacılara göre oran yüzde 156,86. Bu oranla Türkiye enflasyonu en yüksek altıncı ülkesi; Avrupa’da ise birinci.

Genel kabul görmüş ekonomi politikalarını uygulayan ülkelerde, yüksek enflasyon karşısında merkez bankası politika faizini artırarak karşılık veriyor. Bankaların uyguladığı faizi de artıran bu karar, tasarruf sahiplerini enflasyona karşı korurken, para talebini kısarak enflasyonist baskıyı yumuşatıyor.

Ancak Türkiye’de bunun tersi bir politika uygulanırken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘faiz sebep enflasyon sonuç’ yaklaşımı nedeniyle rekor kıran enflasyona karşı düşük faiz ortamı sürdürülüyor.