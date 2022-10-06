Akşam Postası / 6 Ekim 2022

Ankara gar katliamı davası ertelendi

Radikal İslamcı IŞİD’in Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015’te düzenlediği saldırıyla ilgili ana davadan dosyaları ayrılan firari 16 sanık ile ana davada ‘örgüt yöneticiliğinden’ 18 yıl hapse çarptırılan sanık Erman Ekici hakkındaki ‘kasten öldürme’ ve ‘insanlığa karşı suç’tan açılan dava ertelendi.

Saadet Partili Çebi, Bahçeli hakkındaki sözleri nedeniyle disipline sevk edildi

Saadet Partisi (SP) Genel İdare Kurulu üyesi Ümit Çebi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye “MHP genel başkanının bu ülkeye tek faydası çocuğunun olmamasıdır. Allah ne ederse güzel eder” sözleri nedeniyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildi.

Varank’tan ‘duble yol’ eleştirilerine yanıt: Tabi ki yolları yemeyeceksiniz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ekonomik kriz karşısında ‘duble yol’ inşa etmekle övünen AKP’li isimlerin eleştirilmesine yanıt verdi: ”Tabi ki yolları yemeyeceksiniz ama o yollar sayesinde, o ulaşım ağı sayesinde oluşan ticaret ve ihracatla birileri karınlarını doyuracak.”

Paşinyan ve Aliyev sohbet etti; Erdoğan, Macron’u ‘Türk Birliği’ne çağırdı

Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sohbet etti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’sa Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u ‘esprili‘ bir şekilde Türk Birliği’ne davet etti.

AKP ve MHP oylarıyla: ‘Polis intiharları araştırılsın’ önergesine yine ret

İYİ Parti’nin polis intiharlarının araştırılması için verdiği Meclis önergesi AKP ve MHP’li vekillerin oylarıyla reddedildi.

Büyükelçiler atandı, Metin Feyzioğlu unutulmadı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Dışişleri’nde görevli birçok bürokratın yeri değiştirilirken çok sayıda büyükelçi de atandı.

‘SaBıKa Holding’ broşürü gerekçesiyle yargılanan CHP’lilere beraat

Dört CHP’li, ‘kara para aklama’dan ABD’de yargılanan Sezgin Baran Korkmaz hakkında ‘SaBıKa Holding’ broşürünü dağıttıkları için ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan yargılandıkları davanın ilk duruşmasında beraat etti.

‘Sansür yasası’na neden ‘Hayır’ demeliyiz…

AKP ve MHP’nin ‘dezenformasyonla mücadele’ gerekçesiyle hazırladığı ‘sansür yasası’nın Meclis’ten geçmesi halinde haber alma hakkı, ifade özgürlüğü ve iletişim alanında hayatımız kökten değişecek.

Türk-İş ve TİSK’ten Erdoğan’a ‘gelir vergisi’ mektubu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a gelir vergisi tarifesinin düzenlenmesi talebiyle mektup gönderdi.

DSÖ’den küresel öksürük şurubu alarmı: Gerekçe Gambiya’daki çocuk ölümleri

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika ülkesi Gambiya’da 66 çocuğun ölmesinin ardından dört öksürük şurubuyla ilgili küresel alarm ilan etti.

RTÜK, Peker’in ‘rüşvet ağı’ iddialarını haberleştiren kanallara ceza yağdırdı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ‘rüşvet ağı’ iddialarında adı geçen Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak ve AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun ‘küçük düşürüldüğü’ iddiasıyla Halk TV, TELE 1 ve KRT’ye para cezası verdi.

İYİ Partili Kavuncu’ya saldırıya 1500 liralık ceza

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’ya saldıran Sinan Oral’a ‘basit yaralama’ suçundan 1500 liralık para cezası verildi.

Sayıştay raporu: Muhbirlik meslek oldu, 11,6 milyon lira kazandırdı

Sayıştay raporlarında Gelir İdaresi Başkanlığı’nın ‘ihbar ikramiyesi’ kapsamında geçen yıl toplam 11 milyon 618 bin TL ödeme yaptığı belirlendi.

OPEC+ grubunun kesinti kararı sonrası petrol fiyatlarında artış bekleniyor

Önde gelen petrol üreticisi ülkelerin, ihracatta kesintiye gitmekte anlaşmasının ardından petrol fiyatlarının yükselişe geçmesi bekleniyor.

Midilli açıklarında batan teknede en az 15 sığınmacı hayatını kaybetti

Yunanistan’ın Midilli adası açıklarında batan teknede en az 15 sığınmacı hayatını kaybetti.

Altın Portakal yarışı: Kurak Günler seviyeyi yükseltiyor

Film eleştirmeni Selin Gürel Antalya Film Festivali’nde Altın Portakal için yarışan 10 yapımı Diken için yazıyor.

Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu: Annie Ernaux

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi bu yıl Nobel Edebiyat Ödülü’ne Fransız yazar ve edebiyat profesörü Annie Ernaux’yu layık gördü.

Meksika’da belediye binasına saldırı: Başkan dahil 18 kişi öldü

Meksika’da, bir belediye binasına düzenlenen silahlı saldırıda başkan ve 17 kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Ölenlerin arasında polisler ve belediye çalışanları var.