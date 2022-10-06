Torba kanuna eklendi: Maske cezaları siliniyor

Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğunu ihlal edenlere verilen cezalar, torba kanuna eklenen maddeyle silinecek.

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Salgın döneminde maskesiz sokağa çıkan binlerce kişiye ceza kesilmişti. 52 maddelik torba kanun teklifi yarın Meclis’e gelecek. Daha önce yaklaşık 100 madde olarak hazırlanan torba teklif daha sonra ikiye bölündü. 52 maddelik ilk torba kanun teklifine son anda bazı maddeler eklendi.

NTV’nin haberine göre salgında maske takmayanlara verilen cezalar da silinecek. Ayrıca kısa çalışma ödeneğinde itilaflı dosyaları, işten çıkartılanlar hariç, bildirmekte gecikenlerin borçları da silinecek. Bu konuda 200 bin dosya olduğu belirtiliyor.

KYK faizlerinin de silineceği teklifte, elektrik ve doğal gaz desteği de yer alacak. İhracatçıya çifte pasaport ve 2 bin liraya kadar icra borçların silinmesi de torba yasada olacak.