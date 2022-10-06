Büyükelçiler atandı, Metin Feyzioğlu unutulmadı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Dışişleri’nde görevli birçok bürokratın yeri değiştirilirken çok sayıda büyükelçi de atandı.

KKTC Lefkoşa Büyükelçiliği’neyse AKP’ye ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sonradan verdiği desteklerle tartışmalara neden olan Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) eski başkanı Metin Feyzioğlu atandı.

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AA’nın diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre bazı büyükelçilerin yeni görev yerleri belli oldu.

Lefkoşa Büyükelçiliği’ne atanan Feyzioğlu, 5 Aralık 2021’deki seçimde Erinç Sağkan’a yenilmeden önce TBB’de 8,5 yıl başkanlık görevini yürütmüştü.

Feyzioğlu, barolar tarafından iktidara verdiği destekle birlikte tutuklu avukatlar gibi konularda aldığı pozisyon nedeniyle eleştiriliyordu.