Midilli açıklarında batan teknede en az 15 sığınmacı hayatını kaybetti

Yunanistan’ın Midilli adası açıklarında batan teknede en az 15 sığınmacı hayatını kaybetti. Böylelikle iki gün içinde sığınmacıların dahil olduğu ikinci deniz felaketi gerçekleşmiş oldu.

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Yunanistan sahil güvenliği tarafından yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 40 kişiyi taşıyan tekneden bu sabah itibarıyla beş kişi kurtarılırken 15 kişinin cesedine ulaşıldı. Açıklamaya göre 20 kişiye hâlâ ulaşılamadı.

Teknenin battığı Midilli adasının doğu kıyılarında başlatılan arama kurtarma çalışmalarına sahil güvenliğine ait bir gemi ve hava kuvvetlerine ait bir helikopter katıldı.

Adanın kıyı kesimlerinde de tekneden kurtulup kıyıya gelmiş olabilecek mültecilerin bulunması için arama çalışmaları düzenlendi. Üç kişi yerleşim yerlerine uzak bir alanda mahsur kalmış şekilde bulundu.

Çarşamba günü gerçekleşen kazada ise Yunan yetkililer ülkenin güneyinde bulunan Kythira adası açıklarında rüzgarın da etkisiyle kayalara çarparak batan tekneden 30 sığınmacı kurtarmıştı.