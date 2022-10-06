Varank’tan ‘duble yol’ eleştirilerine yanıt: Tabi ki yolları yemeyeceksiniz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ekonomik kriz karşısında ‘duble yol’ inşa etmekle övünen AKP’li isimlerin eleştirilmesine yanıt verdi: ”Tabi ki yolları yemeyeceksiniz ama o yollar sayesinde, o ulaşım ağı sayesinde oluşan ticaret ve ihracatla birileri karınlarını doyuracak.”

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AKP’nin sıklıkla seçim progandası haline getirdiği “Duble yol yaptık” söylemleri, ekonomik krizin giderek derinleştiği Türkiye’de daha sık eleştiriliyor. Bu yolların ihaleleriyse yine kendilerine yakın şirketlere verildiği için muhalefetin tepkisiyle karşılanıyor.

Bakan Varank, IBIA-Expo-Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı açılışındaki konuşmada bu eleştirilere yanıt verdi: “Duble yollar yaptık. Köprüler yaptık. Ulaşım ağını olması gerektiği seviyeye getirdik. Diyorlar ki ‘Biz yolları mı yiyeceğiz?’ Tabii ki yolları yemeyeceksiniz ama o yollar sayesinde, o ulaşım ağı sayesinde oluşan ticaret ve ihracatla birileri karınlarını doyuracak.”