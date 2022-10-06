DSÖ’den küresel öksürük şurubu alarmı: Gerekçe Gambiya’daki çocuk ölümleri

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika ülkesi Gambiya’da 66 çocuğun ölmesinin ardından dört öksürük şurubuyla ilgili küresel alarm ilan etti.

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Gambiya’daki ölümler şurupların böbreklere zarar vermesiyle ilişkilendiriyor.

DSÖ’nün açıklamasında, dört şurubun Hindistan’daki şirket Maiden Pharmaceuticals tarafından üretildiği belirtildi. Listede, Promethazine Oral Solution (Promethazine Ağız Solüsyonu), bebeklere yönelik öksürük şurupları Kofexmalin ve Makoff ile soğuk algınlığı şurubu diye geçen Magrip N yer alıyor.

Açıklamaya göre şirket, şurupların güvenilirlikleri konusunda garanti vermedi.

DSÖ yönetimi, şurupların Gambiya’da kullanılmasının yanı sıra gayriresmi yollardan başka bölge ve ülkelere yollanmış olabileceğinin altını çizdi. Laboratuvardaki analizlerde şurupların yüksek miktarda ‘etilen glikol ve dietilen glikol’ içerdiğinin belirlendiğini duyurdu. Bu iki zehirli maddenin karın ağrısı, baş ağrısı, ishal, kusma, böbrekte hasar gibi sağlık sorunlarına ve sonunda ölüme yol açabileceğini vurguladı.

Hindistan İlaç Standartları Kontrol Kurumu’nun üretici firmanın iki maddenin ‘bulaştığı’ şurupları sadece Gambiya’ya yolladıklarını açıkladı. Ancak DSÖ, ‘üreticinin zararlı maddeleri içeren şurupları başka ülkelere de yollamış olabileceği düşüncesiyle küresel anlamda bir yayılım olabileceğine’ dikkat çekti ve uyardı.

Hindistan’daki yetkililer, DSÖ’den ölümlerin şuruplardan kaynaklandığına dair kanıt sunulmasını isterken şirketten açıklama gelmedi. BBC’nin sorularını da yanıtsız bıraktı.

Temmuz ayında beş yaş altı çocuklarda böbreklerde hasar görülen vakaların artması üzerine Gambiya hükümeti şurupları yasaklamıştı. Geçen ay bu süreçte 66 çocuk hayatını kaybettiği açıklanmıştı.