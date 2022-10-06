Ege Denizi göçmen tekneleri battı: En az 20 ölü

Türkiye’den Avrupa’ya ulaşmaya çalışan göçmenleri taşıyan iki ayrı tekne Ege Denizi’nde battı. Midilli Adası’na ulaşmak isteyenleri taşıyan teknenin batması sonucu en az 20 kişinin öldüğü bildirildi.

Görüntü: BBC Türkçe

BBC Türkçe’nin haberine göre aynı teknedeki 15 kişi de kayıp. Fırtına sonucu bir tekne de güneyde Mora Yarımadası açıklarında battı.

Türkiye’ye 400 km mesafedeki Çuha Adası’nda (Kitira) kayalıklara çarparak batan teknedeki çok sayıda kazazede falezdeki çıkıntıya sığındı.

Sahil Güvenlik birimlerinin paylaştığı görüntülerde göçmenlerin yukarıya kurtama ipleriyle çekildiği görüldü. Birbirinden yüzlerce kilometre uzaktaki iki teknenin çarşamba gecesi ve perşembe sabahı erken saatlerde, birkaç saat arayla battığı bildirildi.

Çuha Adası yakınlarında 70 kilometreye varan fırtına yüzünden batan ilk teknede çoğu İran, Irak ve Afganistan kökenli 95 kişinin bulunduğu ve bunların 80’inin kurtarıldığı bildirildi.