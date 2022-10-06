RTÜK, Peker’in ‘rüşvet ağı’ iddialarını haberleştiren kanallara ceza yağdırdı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ‘rüşvet ağı’ iddialarında adı geçen Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak ve AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun ‘küçük düşürüldüğü’ iddiasıyla Halk TV, TELE 1 ve KRT’ye para cezası verdi.

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RTÜK üyesi İlhan Taşçı’nın Twitter’dan aktardığına göre kurul Halk TV’ye iki, TELE 1’e iki, KRT’ye de bir kez olmaz üzere ticari iletişim gelirlerinin yüzde 3’ü oranında ceza kesti.

“RTÜK Albayrak ve Taşkesenlioğu’nun avukatlığına soyundu” ifadesini kullanan Taşçı, “İzmir’in kurtuluşunda tek kurşun atmadık” diyen eski Meclis başkanı İsmail Kahraman’ın da ‘korunup kollandığını’ söyledi.

Buna göre Kafa Radyo’ya Nihat Sırdar’ın programında bu sözler eleştirilip cuma hutbesinde Atatürk’e yer verilmemesine tepki gösterilmesi nedeniyle de yüzde 3 para cezası kesildi.

Öte yandan RTÜK üyesi Okan Konuralp kurulun, Merdan Yanardağ’ın 16 yüzyılla tarihlenen, kimi kaynaklarda Bozoklu Şeyh Celal’e ait olduğu da savunulan ‘Şalvarı şaltak Osmanlı’ dizesinin yer aldığı dörtlükle ilgili yorumunu ‘milli ve manevi değerlere aykırılık’ saydı.

Konuralp, şunları dedi: “Yaklaşık 500 yıl sonra Osmanlı bürokrasisiyle ilgili bir Türkmen deyişi üzerinden ceza vermek garabettir. Özetle şunu söylemek yerinde olacaktır: ‘Herkes farkında, kral aslında çıplak.’“

Peker’in iddiaları

Peker’in son iddiasına göre Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu’yla kardeşi Zehra Taşkesenlioğlu, Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den 12 milyon TL rüşvet istemişti.

Mine Tozlu Sineren’in ödemeyi reddettiğini belirten Peker, daha sonra Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu’nun Sineren’e ulaşarak söz konusu danışmanlık şirketinde bir araya geldiklerini belirtmişti. Sineren de iddiaları doğrularken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Taranoğlu’nu görevden almıştı.

Ayrıca Peker, Zehra Taşkesenlioğlu ve boşanma aşamasında olduğu eşi eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Ünsal Ban’a ait olduğu iddia edilen bir video da paylaşmıştı. Gizli çekilen videoda Taşkesenlioğlu’nun elinde bıçak olduğu ve “Artık sayenizde kendimde değilim. İkiniz para kazanacaksınız diye beni yakıyorsunuz” dediği duyuluyor.

Peker videonun Ünsal Ban tarafından gönderildiğini belirterek “Senin hayatını kurtarmak için bunu mecburen yapıyorum” notunu düşmüştü.

Peker’in sermaye piyasasına ilişkin ‘rüşvet ağı’ iddiası gündemi sarsarken, Ban deniz yoluyla yurt dışına kaçmaya çalışırken SPK’nın suç duyurusu sonrası açılan soruşturmada Muğla’nın Milas ilçesinde gözaltına alınmış, daha sonraysa tutuklanmıştı.

Erişimi kesildi

İddialardan kısa bir süre sonra organize suç örgütünün sosyal medyaya erişimi kesilmişti.

Peker’in daha sonra İstanbul Beykoz’daki evine silahlı saldırı düzenlenmiş, Peker’i tehdit ettiği videolarıyla tanınan Cenk Çelik sokakta silahlı saldırıya uğramış ve ‘basın danışmanı’ Emre Olur BAE yetkililerince Arnavutluk’a gönderilmiş daha sonra da Türkiye’ye iade edilip tutuklanmıştı. Çelik 3 Ekim’de, yani saldırıdan 11 gün sonra, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Avukatı Ersan Barkın, Uluslararası Polis Teşkilatı’nın (Interpol) Peker hakkındaki kırmızı bülteni “Tüm dünyada aranıyor” olarak genişlettiğini duyurmuştu.