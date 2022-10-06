Meksika’da belediye binasına saldırı: Başkan dahil 18 kişi öldü

Meksika’da, bir belediye binasına düzenlenen silahlı saldırıda başkan ve 17 kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Ölenlerin arasında polisler ve belediye çalışanları var.

Polis, dün akşam San Miguel Totolapan kentinin belediye binasına silahlı bir grubun saldırdığını duyurdu. ‘Los Tequileros’ adlı uyuşturucu kaçakçılığı yapan çetenin saldırıyı düzenlediği düşünülüyor.

Kente giriş çıkış noktalarına ağır araçlar konularak yollar bir süreliğine kapatıldı; yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Saldırganlar belediye binasına saldırmadan önce Almeda’nın babası, eski belediye başkanı Juan Mendoza Acosta’yı evinde öldürdü.

Başkan Conrado Mendoza Almeda’nın üyesi olduğu sol parti PRD party saldırıyı kınadı ve adaletin yerini bulmasını istedi.

Saldırı sonrasında ordu saldırganların yakalanması için bölgeye asker sevk etti.

Kent, Meksika’nın batısında uyuşturucu çetelerinin güç kavgası yaptığı Tierra Caliente bölgesinde. Silahlı gruplar ‘uyuşturucu kaçakçılığı güzergahının kontrolünü ele geçirmek için’ birbirleriyle savaşıyor.

Fotoğraf: Reuters

2018’de kentin yer aldığı Guerrero eyaletinde onlarca belediye başkanı, başkan adayı ve eski başkan öldürülmüştü.

Bu uyuşturucu çetesi eyalette 2015-2017’de de çok sayıda saldırı düzenlemişti. Grubun ‘El Tequilero’ (Tekila içen kişi) diye bilinen lideri Raybel Jacobo de Almonte öldürülmüştü.

Saldırıdan kısa süre önce ‘Los Tequileros’ üyesi olduklarını belirten bir grup, sosyal medyada paylaştıkları videoda, ”Kente geri dönüyoruz” mesajı verdi.