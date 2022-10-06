Paşinyan ve Aliyev sohbet etti; Erdoğan, Macron’u ‘Türk Birliği’ne çağırdı

Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sohbet etti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’sa Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u ‘esprili‘ bir şekilde Türk Birliği’ne davet etti.

Fotoğraflar: Twitter

Avrupa Siyasi Topluluğu’nun (AST) ilk toplantısı Çekya’nın başkenti Prag’da düzenleniyor.

Erdoğan’ın da katıldığı toplantıda 44 davetli Avrupa ülkesinden 43’ü lider düzeyinde temsil ediliyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un mayıs ayında yaptığı öneriyle düzenlenen toplantıya 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin yanı sıra Avrupa kıtasından 17 ülke davet edilmişti. Toplantıya sadece Rusya ve Belarus davet edilmedi.

Toplantıda beklenmedik ‘muhabbet’

Toplantılarda en dikkat çeken konuysa iki yıl önce ülkelerinin savaşta olduğu liderler Paşinyan ile Aliyev’in kafeterya benzeri bir yerde oturup konuşmaları.

İki yıl önceki savaştan sonra en son eylülde tekrar iki gün süren çatışmalarda ipler gerilmiş, kısa sürede ateşkes imzalanmıştı.

Erdoğan’ın hala devam eden gerilimde Paşinyan ve Aliyev’le ayrı ayrı görüşmesi bekleniyordu fakat üçlünün hem çoklu toplantılara katılması hem de kendi aralarında konuşması günün en dikkat çeken konusu oldu.

Toplantıda Erdoğan’ın Macron’a, “Gel seni de alalım Türk Birliği’ne” ‘esprisi’ de dikkat çeken bir başka an oldu.

"Macron seni de alalım Türk Birliği'ne" pic.twitter.com/90c2Bc2CXg — Ömer AYDIN (@aydinomer) October 6, 2022

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Siyasi bir tartışma forumu hedefleniyor

Özellikle Ukrayna’daki savaşın etkilerinin ele alınması beklenen bugünkü toplantıda barış ve güvenlik ile enerji, iklim ve ekonomi konulu oturumlar düzenlenecek. Toplantıda liderlerin birçok ikili görüşme yapması da planlanıyor.

AST’nin Avrupa ülkeleri için siyasi bir tartışma forumu olarak işlev görmesi isteniyor. Topluluğun kurumsal bir yapıya dönüşüp dönüşmeyeceğine de bugünkü toplantıda karar verilmesi bekleniyor. Toplantı sonunda resmi bir bildiri veya karar alınması öngörülmüyor.