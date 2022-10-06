OPEC+ grubunun kesinti kararı sonrası petrol fiyatlarında artış bekleniyor

Dünyanın en büyük petrol üreticisi ülkelerinin, petrol ihracatında kesintiye gitmekte anlaşmasının ardından petrol fiyatlarının yükselişe geçmesi bekleniyor.

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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve ve diğer üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

Bu, Covid-19 salgınının yaşandığı 2020 yılından bu yana üretimde yapılan en büyük kesinti olacak.

Üretici ülkeler bu kararı, son aylarda yavaşlayan küresel ekonomi nedeniyle düşen petrol fiyatlarını istikrara kavuşturmak için aldıklarını açıkladı.

Ancak karar, petrolün fiyatının artması endişelerini beraberinde getiriyor. OPEC+ grubunun böyle bir karar alacağı söylentileri bile bu hafta petrol fiyatlarının yükselmesine neden olmuştu.

Brent petrolün fiyatı dün yüzde 2 arttı.

OPEC+ grubunun kararı, Rusya’nın Ukrayna işgali sonrası artan petrol fiyatları nedeniyle üretimin artırılması çağrısı yapan ABD’nin talebine de ters düşüyor.