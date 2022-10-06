Saadet Partili Çebi, Bahçeli hakkındaki sözleri nedeniyle disipline sevk edildi

Saadet Partisi (SP) Genel İdare Kurulu üyesi Ümit Çebi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye “MHP genel başkanının bu ülkeye tek faydası çocuğunun olmamasıdır. Allah ne ederse güzel eder” sözleri nedeniyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildi.

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Çebi, Twitter hesabından MHP Genel Başkanı Bahçeli’yle ilgili “MHP genel başkanının bu ülkeye tek faydası çocuğunun olmamasıdır. Allah ne ederse güzel eder” demişti.

Bu sözlerin ardından Çebi, MHP’lilerce hede falınmış, Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım şunları demişti: “Temel Karamollaoğlu, nesebi gayri sahih yöneticilerinin tasmasını sıkı tut. Zira onlara gördüğümüz her yerde söyleyecek bir çift sözümüz mutlaka olacak. Saadet Partisi yönetimi Lut Kavmi gibi sakıncalı, sapkın ve tehlikelidir!”

Çebi daha sonra Saadet Partisi Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Partisinin açıklamasını alıntılayan SP’li, şunları yazdı: “Meydanlarda ve TV lerde milli görüşün tek partisi saadet partimiz hakkında illet, zillet ve hainlerle birlikte olma iftiralarında bulunan, MHP genel başkanı hakkında attığım bir tweet’ten dolayı genel merkezim tarafından, yüksek disiplin kuruluna verilmiş bulunmaktayım.”