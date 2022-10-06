‘SaBıKa Holding’ broşürü gerekçesiyle yargılanan CHP’lilere beraat

Dört CHP’li, ‘kara para aklama’dan ABD’de yargılanan Sezgin Baran Korkmaz hakkında ‘SaBıKa Holding’ broşürünü dağıttıkları için ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan yargılandıkları davanın ilk duruşmasında beraat etti.

CHP tarafından hazırlanan ‘SaBıKa Holding: Bir Karapara-Siyaset-Yargı Hikayesi‘ başlığını taşıyan sekiz sayfalık broşürde, Korkmaz’a yöneltilen ‘kara para aklama’, ‘yasa dışı para transferi’ ve ‘yargıya müdahale’ gibi suçlamalara dair iddialar paylaşılırken, bazı yasadışı faaliyetleri yürütürken kimlerle ilişki kurduğu da yer almıştı.

Sezgin Baran Korkmaz (SBK) Holding, şirketin ilişkileri hakkında broşür hazırlayan CHP’ye dava açmıştı.

ANKA’dan Fahrettin Öztürk’ün aktardığına göre CHP Genel Merkezi tarafından hazırlanan broşürü dağıttıkları gerekçesiyle dört kişi hakkında, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla Anadolu 60’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü.

Mahkemede sanıkların savunmalarının alınmasının ardından beyanda bulunan avukatlar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) cumhurbaşkanına hakaret davalarında verdiği kararlara atıfla söz konusu broşürün hakaret içermediğini ve ifade özgürlüğü kapsamında kaldığını savundu.

Ankara’da, aynı broşürün dağıtılması nedeniyle haklarında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan dava açılan CHP’lilerin beraat ettiklerini belirten avukatlar, bu davaya bakan hâkimin söz konusu broşürde cumhurbaşkanına hakaret olmadığı kararını mahkemeye sundu. Avukatlar, tüm sanıklar hakkında derhal beraat kararı verilmesini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme, İlçe Sekreteri Süleyman İşler, İlçe Saymanı Nesrin Kılıç ve İlçe üyeleri Ali Toroz ve Nilüfer Yüksel hakkında derhal beraat kararı verdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter’dan kararı şöyle değerlendirdi: “Kadıköy ilçemizden SBK broşürleri dağıttığı için yargılanan partili ve yöneticilerimizin Kartal Adliyesi’nde görülen davası beraatle sonuçlanmıştır. Onlar adliyeleri boş davalarla meşgul etsinler, bizler İstanbul örgütü olarak halk için çalışmaya devam edeceğiz.”