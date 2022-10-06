İYİ Partili Kavuncu’ya saldırıya 1500 liralık ceza

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’ya saldıran Sinan Oral’a ‘basit yaralama’ suçundan 1500 liralık para cezası verildi.

Saldırgan ifadesinde olayın planlı değil, anlık geliştiğini iddia etti.

Fotoğraf: Diken/AA

Kavuncu, 20 Ağustos’ta Halk TV’de katıldığı program sonrası Bakırköy’de yumruklu saldırıya uğramıştı. Gözaltına alınan Sinan Oral ertesi gün tutuklanmıştı.

Bakırköy başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüphelinin, Kavuncu’ya Halk TV’de katıldığı program sonrasında cadde üzerinde yönelerek ‘herhangi bir şey söylemeden yumruk attığı ve olay yerinden uzaklaştığı’ belirtilmişti. Saldırgan Sinan Oral hakkında ‘basit yaralama’ suçundan dört aydan bir yıla kadar hapisle cezalandırılması istemişti. Ardından Oral, tahliye edilmişti.

Bakırköy 11’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nin ‘basit yaralama’ suçundan ve duruşma görülmeden yürütülen davanın gerekçeli kararında sanık Sinan Oral’ın son savunmasına yer verildi. DHA’nın haberine göre Oral, son savunmasında “Kendisini görünce bakıştık. Bana imalı bakması nedeni ile kendisine kolumu savurdum. Ben milliyetçi birisiyim, kendisini paylaşımlarından dolayı sevmiyordum. Kolumu savurduktan sonra olay yerinden taksiye binip kaçtım. Bu olay önceden kurgulanmış değildir, anlık gelişmiştir” dedi.

Mahkeme, sanık Oral’ın ‘basit yaralama’ suçundan 1500 lira adli para cezasına çarptırılmasına bu cezanın da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.