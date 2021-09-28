İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu’ya saldıran zanlıya tahliye

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki Assos Antik Kenti’nde yola ve tesislere taş düştüğü gerekçesiyle başlatılan ıslah çalışması doğal dokuyu kısmen yok etti. Bu çalışmanın bir an önce durdurulması için suç duyurusunda bulunuldu ancak çalışmalar durdurulmanın aksine son hızla devam ediyor.