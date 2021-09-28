İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu’ya saldıran zanlıya tahliye

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’ya saldıran zanlı tahliye edildi.
Kavuncu 20 Ağustos’ta Halk TV’de katıldığı program sonrası Bakırköy’de yumruklu saldırıya uğramıştı. Gözaltına alınan S.O. ertesi gün tutuklanmıştı.
Bakırköy başsavcılığı, ‘basit yaralama’ suçundan tutuklu bulunan S.O.’yla ilgili hakimliğe tahliye talebinde bulundu.
AA’nın aktardığına göre Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, başsavcılığın üst yazısıyla birlikte dosyayı değerlendirerek S.O.’nun tahliyesine karar verdi.