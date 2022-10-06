Sayıştay raporu: Muhbirlik meslek oldu, 11,6 milyon lira kazandırdı

Sayıştay raporlarında Gelir İdaresi Başkanlığı’nın ‘ihbar ikramiyesi’ kapsamında geçen yıl toplam 11 milyon 618 bin TL ödeme yaptığı belirlendi.

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Gelir İdaresi Başkanlığı’nın mali hesaplarında yapılan denetimler, muhbirliğin meslek haline getirildiğini ortaya çıkardı.

Muhbirliğin meslek gibi icra edildiği belirtilen Sayıştay raporunda, “Bu bir teşvik mekanizması olmaktan uzak olup, bazı şahıslar için yeni bir gelir unsuru haline gelmiştir” dendi.

Başkanlıkça muhbirlere ödenen ikramiye tutarının her geçen yıl arttığını gözlemleyen denetçiler, 2021’de ödenen 11 milyon 618 bin 287 TL’lik ihbar ikramiyesine karşın vergi tahsilatının istenilen düzeyde artmadığını belirledi.

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre başkanlığın, farklı iller ve vergi dairelerine bağlı mükellefleri ihbar eden bazı kişilere birçok defa ihbar ikramiyesi ödediği bildirildi. Sayıştay denetçisi, raporda şunları kaydetti: “Bu tablo göstermektedir ki muhbirlik, bazı kimseler tarafından adeta meslek gibi icra edilmektedir.”

Sayıştay raporunda, muhbirlik ikramiyelerinin asılsız ihbar sayısının artmasına da yol açtığı belirtildi.