Türkiye, dört yıl aradan sonra İsrail’e büyükelçi atadı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle Şakir Özkan Torunlar, İsrail’e büyükelçi olarak atandı.

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İsrail ile Türkiye arasında başlayan normalleşme sürecinde iki ülke de büyükelçi atamaya karar vermişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Atama Komitesi, Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Irit Lillian’ın büyükelçi olarak atanmasına karar vermişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararnamesiyle de İsrail’e büyükelçi atandı. Şakir Özkan Torunlar, Türkiye’nin dört yıl aradan sonra Tel Aviv’e atadığı ilk büyükelçi oldu.

Şakir Özkan Torunlar hakkında

Dışişleri Bakanlığı’na 1983 yılında girdi. Ortadoğu Genel Müdür yardımcılığı ve Güvenlik İşleri Genel Müdür yardımcılığı görevlerini üstlendi.

2008-2010 yıllarında Bangladeş Büyükelçisi olup, 2010-2014 yılları arasında Kudüs Başkonsolosu olarak Filistin Büyükelçiliği görevinde bulundu.

2014 yılı itibarıyla Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler (Güney Asya) Genel Müdürü. 17 Ocak 2017 – Mayıs 2021 tarihleri arasında Hindistan Büyükelçisi oldu.

‘Normalleşme’

Mavi Marmara baskını sonrası iki ülke arasında varılan mutabakatla 2016’da normalleşen ilişkiler, 2018’de Filistinlilerin ‘Büyük Geri Dönüş’ eylemleri sırasında yeniden bozulmuştu. İsrail’le Filistinli gruplar arasında Gazze’deki 11 günlük çatışmalar sırasındaysa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan daha önce birçok kez dillendirdiği gibi İsrail’i ‘terör devleti’ olmakla suçlamış ve taraflar arasında arabuluculuğa çalıştığı ‘Filistin diplomasisi’ sonuçsuz kalmıştı.

O günlerden beri bozuk olan ilişkiler, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un mart başındaki Ankara ziyaretiyle ‘siyasi diyaloğu yeniden canlandırmak’ hedefiyle yeniden hareketlenmişti. Erdoğan’ın Herzog’un ziyaretinden sonra dışişleri ve enerji bakanları temaslara başlamıştı.