Akşam Postası / 5 Nisan 2022

10 bakkalın altısı artık dolabı çalıştırmıyor

Araştırmaya göre artık her 10 bakkaldan altısı enerji maliyetini düşürmek için soğutucu dolabını kapattı.

İYİ Partili Erdem’den ‘Onur Yürüyüşü’ açıklaması: Tüm vatandaşlar eşittir

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ABD’deki LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’ne katıldığı için topa tutulan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, “Benim nazarımda tüm vatandaşlar eşittir. Bir hukukçu olarak kimseyi din, dil, ırk, cinsiyet ve mezhep gibi başlıklarla ötekileştirmem asla söz konusu olamaz” dedi.

‘Enflasyon açıklananın üstünde’ diyen MHP’li Ersoy disiplin kuruluna sevk edildi

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy parti politikalarına aykırı olduğu belirtilen sözleri nedeniyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildi.

Cengiz’den önce, Cengiz’den sonra

Görsel: Diken

Rize’nin İkizdere ilçesinde iktidarın gözde şirketlerinden Cengiz İnşaat’ın açmak istediği taş ocağı nedeniyle yok olmanın eşiğine gelen İşkencedere Vadisi’nin son hali görüntülendi.

YSK kararı: Hangi kent kaç vekil çıkaracak?

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) illerin milletvekili sayısını belirleyen kararı bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Türkiye, Avrupa’da en fazla mahkumun olduğu ikinci ülke

Avrupa Konseyi’nin yıllık cezaevi istatistiklerinin değerlendirildiği rapora göre Türkiye en fazla mahkumun olduğunu ikinci ülke.

Bir zam da Netflix’ten: Abonelik ücretleri yüzde 40 arttı

Netflix Türkiye, abonelik ücretlerine yüzde 40 zam yaptı.

Kamu bankaları kredi vermedi: İBB, metro için 305 milyon dolar tahvil ihraç etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 305 milyon tutarında dolar cinsi tahvil ihraç etti.

3 bin sayfalık iklim raporundan beş ders

Bloomberg ajansı, iklim değişikliğine dair şimdiye kadar yayımlanmış en kapsamlı raporu inceleyerek beş maddeyi öne çıkardı.

Squid Game’in yaratıcısından yeni film geliyor: Umberto Eco’dan esinlendi

Fotoğraf: Netflix

Squid Game’in yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, İtalyan yazar Umberto Eco’nun bir romanından esinlenerek senaryosunu yazdığı ‘Yaşlıları Öldürme Kulübü’ filmi için kolları sıvadı.

Terk edilen Nisa bebeğin durumu kritik; annesi gözaltında

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın aktardığına göre İstanbul Pendik’te terk edilmiş halde bulunan ve tıp teknikeri Büşra Durmaz’ın sütannelik yaparak Nisa Mihriban ismini verdiği bebeğin durumu kritik.

CHP Bursa İl Başkanlığı elektrik faturasını 5 TL’lik banknotlarla ödedi

Ocakta elektrik faturalarına yapılan fahiş zamlara dikkat çekmek için il binalarına gelen faturayı ödemeyen ve dün elektrikleri kesilen CHP Bursa İl Başkanlığı, yüklü faturayı içinde 5 TL’lik banknotların bulunduğu bir poşet parayla ödedi.

HDP’li Sancar’dan muhalefete: Cesur, tutarlı, samimi olmanız lazım

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, AKP iktidarını yurttaşların ‘ekmeğine ve aşına göz dikmekle’ suçladı, asgari ücretin üç ayda bir belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu: Zam, zam, zam eşittir Recep Tayyip Erdoğan!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ülkenin yönetilemediğini belirterek TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerinin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.