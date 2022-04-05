10 bakkalın altısı artık soğutucu dolap çalıştırmıyor

Araştırmaya göre artık her 10 bakkaldan altısı enerji maliyetini düşürmek için soğutucu dolabını kapattı.

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REM People şirketinin araştırmasına 700 bakkal katıldı. Buna göre bakkalların yüzde 25’ine ortalama 500-1000 lira gelen elektrik faturası katlandı. Artık bakkalların yüzde 34’ü 2 bin lira ve üstünde fatura ödüyor.

Bakkallar artık üç-dört markanın ürünü için tek dolap kullanırken, yalnızca yüzde 40’ı soğutucu dolabı çalıştırıyor. Kimisi sadece günün belirli saatlerinde çalıştırıyor.

Yarısı maddi destek istiyor

Ayrıca bakkalların yüzde 8’i daha az stok yapıyor, yüzde 3’ü ısıtıcı/klimayı kullanmıyor. Kimisi ampulleri daha tasarruflu LED’le değiştirmiş.

Araştırmaya katılanların yüzde 45’i iskonto, indirim ve maddi destek bekliyor, üretici firmaların sözlerini tutmadığını düşünüyor.

Esnafın yüzde 15’i dolaplar için elektrik desteği, yüzde 10’uysa vadelerin uzatılmasını istiyor.