Konu UKOME toplantısı: İmamoğlu’ndan ulaştırma bakanına sert sözler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında zam kararı alınmamasını eleştirerek, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’na çıkıştı.

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UKOME’nin dünkü toplantısında otobüs, minibüs ve taksilere yüzde 50, servislere de yüzde 40 zam talebi ikinci kez oy çokluğuyla reddedilmişti. Ulaştırma Bakanlığı, İBB tarafında önerilen zammın ‘fahiş’ olduğunu belirterek ret verdiklerini duyurmuştu.

FOX TV’de canlı yayına katılan İmamoğlu, iktidarın UKOME’ye daha önce üye sayısı kendi lehine artacak şekilde bazı kurumları eklediğini anımsattı.

“Biz yüzde 50 zam istiyoruz. Neden? Vatandaşımızı korumak için” diyen İBB başkanı, 30 tane büyükşehir belediyesi olduğunu ancak yalnızca kendilerine zorluk çıkarıldığını kaydetti.

‘Yazık’

İmamoğlu, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’na şöyle seslendi: “Bakan bey burada görev yapmış, benim de genel sekreter yardımcım oldu 17-18 gün. Şimdi ulaştırma bakanı. Allah sana akıl versin. Bu İstanbul’da yöneticilik yaptın, şimdi İstanbul’a ihanet ediyorsun. Yazık.”

‘Esnaf batsın mı?’

İBB başkanı, şunları kaydetti: “Bu insanlar vicdanları elvermeden ret veriyor. Yarın bir daha UKOME yapacağız, olmadı bir daha, esnaf batsın mı? İstanbul kabusları olmuş. Belki de İstanbul’da bizim bulamadığımız kafalarında çok farklı bir planları vardı. İstanbul’u kaybetmek bu planları çok büyük bir sekteye uğrattı. İBB Meclis’i uzlaşarak bir karar aldığı zaman herkes alkışlar.

İSKİ her ay 300 milyon lira zarar ediyor. Üç yıldır İBB’nin kurumu İSKİ’ye zam neredeyse verilmedi. İBB, 30 büyükşehir belediyesi arasında en pahalı su temin eden şehirdir. Elektriğe, doğalgaza zammı hükümet yapıyor. Türkiye’deki dövizin artmasının sebebi Çemişgezek belediyesi mi? Değil. İstanbul belediyesi mi? Değil. Zammın kaynağı ekonomiyi yönetenlerdir. İSKİ’de fiyat artmış, İBB’ye neredeyse zam verilmemiş.”