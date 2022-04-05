CHP Bursa İl Başkanlığı elektrik faturasını 5 TL’lik banknotlarla ödedi

Ocakta elektrik faturalarına yapılan fahiş zamlara dikkat çekmek için il binalarına gelen faturayı ödemeyen ve dün elektrikleri kesilen CHP Bursa İl Başkanlığı, yüklü faturayı içinde 5 TL’lik banknotların bulunduğu bir poşet parayla ödedi.

Fotoğraf: Twitter

CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, “Bakın bu fotoğraf bu dönemin simgesidir. Türk parasının karşılığı budur” dedi.

ANKA’nın haberine göre dün, gaz lambaları eşliğinde basın toplantısı düzenleyen CHP’liler, bugün de Limak Elektrik’in önüne giderek faturalarını 5 TL’lik banknotlarla ödedi.

Açma kapama bedeli ve faturanın ceza kısmını kendisinin bireysel olarak ödeyeceğinin altını çizen Karaca, şunları söyledi: “Bugün ülkemizde 47 milyona yakın elektrik abonesinin büyük bir çoğunluğu faturalarını ödemekte güçlük çekiyor ya da ödeyemiyor. Biz, vatandaşlarımızın yaşadığı bu duyguyu, sıkıntıyı paylaşmak ve onların sıkıntılarını dile getirmek için bir süre önce partimize gelen elektrik faturasını ödemeyeceğimizi söyledik.”

‘3 bin liralık fatura 11 bin lira oldu’

Ocakta 3 bin 440 lira gelen faturalarının bir ay sonra zamlı tarifeyle beraber 11 bin 351 liraya yükseldiğini söyleyen Karaca, “AKP iktidarı 20 yıldır ülkemize yaşattığı karanlığı partimize de yaşatıyor” dedi.

‘Manda yoğurdunun fiyatına dikkat edin’

AKP iktidarının zam şampiyonu olduğunu belirten Karaca şöyle devam etti: “Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden bugüne kadar bu kadar ağır zam ve zulüm altında vatandaşları ezilmemiştir. Hiç kimsenin inanmadığı resmi TÜİK’in rakamlarıyla bile yüzde 60’ın üzerinde ama pazarlarda yüzde 200-300 enflasyon var. Gelir dağılımındaki adaletsizlikten bahsettiler, ülkenin yarısını asgari ücretle geçinmeye mahkûm ettiler. Arkasından ‘Adaletsizlik’ dediler, bugün Allah kimsenin yolunu adliyelere düşürmesin. Hani biz doğalgaz bulmuştuk, ne oldu o doğalgaza? Cumhurbaşkanımız, ‘Bizden önce elektrik yoktu’ dedi değil mi? Bunu dediği andan itibaren elektrik fiyatları yüzde 130 zamlandı. ‘Bizden önce araba yoktu’ dedi, araba fiyatlarını takip edebiliyor musunuz? Bu sıralar manda yoğurdunun fiyatlarına dikkat edin.”