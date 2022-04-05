TFF’de seçim haziranda

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlık seçimi 16 Haziran’da düzenlenecek.

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Nihat Özdemir, 2019’da başladığı TFF başkanlığı görevinden dün istifa etmişti.

Özdemir’in istifası, yayın ihalesinin henüz sonuçlandırılamaması ve bazı hakemlerin görevden el çektirilip Tahkim Kurulu kararıyla geri dönmelerinin ardından geldi. TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan da hakem ve gözlemcilerle ilgili kararın bozulmasının ardından geçen hafta görevini bırakmıştı.

Önümüzdeki sene yapılması planlanan seçimler, istifalar nedeniyle 16 Haziran’da düzenlenecek. Seçimlere kadar vekaleten başkanvekili Servet Yardımcı başkanlık koltuğunda oturacak.