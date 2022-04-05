Türkiye, Avrupa’da en fazla mahkumun olduğu ikinci ülke

Avrupa Konseyi’nin yıllık cezaevi istatistiklerinin değerlendirildiği rapora göre Türkiye en fazla mahkumun olduğunu ikinci ülke.

Avrupa Konseyi’ne üye 47 ülke var.

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31 Ocak 2021 tarihi itibariyle söz konusu 47 ülkedeki toplam mahkum sayısı 1,5 milyon.

En fazla mahkum 478 bin 714’le Rusya’da.

Türkiye, 272 bin 115 mahkumla ikinci.

Britanya (87 bin 35) Polonya (67 bin 894) Fransa (62 bin 673) ve Almanya (59 bin 45) izleyen ülkeler.

Nüfusa oranla hapsedilen insan sayısında, oranların en yüksek olduğu ülkelerin başında da yine Rusya ve Türkiye var.

Rusya’da her 100 bin kişiden 328’i, Türkiye’deyse 325’i cezaevinde.

Avrupa genelinde bu oran her 100 bin kişide 102 mahkum.

Türkiye ve Rusya ortalamanın üç kat üstünde.