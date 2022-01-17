AKP, 2022’de 36 yeni cezaevi için 2 milyar TL’ye yakın kaynak ayırdı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı bu yıl projeleri için 825 milyon TL, Emniyet İstihbarat ise 200 milyon TL harcayacak. Yatırım programında 36 cezaevi için 2 milyar TL’ye yakın kaynak ayrılırken sınır duvarı inşaatları için de ciddi harcamalar yapılacak.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla açıklanan 2022 Yılı Yatırım Programı’nın ayrıntılarında istihbarat, güvenlik ve adalet hizmetleriyle ilgili de kaynak ayrıldı.

DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın aktardığına göre Emniyet Genel Müdürlüğü’ne uyuşturucuyla mücadelede makine ve teçhizat alımı için 11 milyon TL ayrıldı. ‘Terörle mücadele kapasitesinin artırılması’ amacıyla ayrılan para 80 milyon TL olurken, ‘İstihbarat Hizmetleri’ için 2022-2023 döneminde toplam 400 milyon TL tahsis edildi. Bunun 200 milyon TL’si 2022 yılında harcanacak. Bu para, makine ve teçhizat alımı için kullanılacak.

Yeni yılda yeni sınır duvarı

İçişleri Bakanlığı’na sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla hedeflediği projeleri gerçekleştirmesi için de ödenek ayrıldı. 2022’de 332 kilometrelik sınır duvarıyla alet ve cihazlar için 292 milyon TL yatırım bütçesi harcanacak. Özellikle Afgan mültecilerin son yıllarda sıkça geçiş yaptığı Van’a yönelik özel bütçe ayrıldı.

Van 2 Kısım Güvenlik Duvarı ve Devriye Yolu Yapımı işi için 1 milyar 200 milyon TL bütçe belirlenmişti. Geçen yıl bunun için 120 milyon TL harcanırken, bu yıl 238 kilometrelik duvar ve yol yapımına 600 milyon TL para ayrıldı. Şırnak sınırında 33 kilometrelik alana ise 100 milyon TL’lik panel çit örülecek.

MİT’in ihtiyaçları için 825 milyon

Yatırım programında en dikkat çekici artış MİT Başkanlığı’na ilişkin oldu. 2020-2024 yılları arasında inşaat, etüt proje yapımı, makine-teçhizat alımı için 3 milyar 322 milyon 285 bin TL ayrılmıştı. Bu kapsamda MİT’in geçen yıl 300 milyon TL harcaması kararlaştırılmıştı. Ancak Teşkilat, 2021’te bu rakamın iki katını harcayarak 631 milyon 500 bin TL yatırım bütçesi kullandı. Bu yıl için ise 825 milyon TL MİT için tahsis edildi.

Beş kente cezaevi

Öte yandan Adalet Bakanlığı’na cezaevi yapımı için toplam 1 milyar 988 milyon TL 64 bin TL kaynak ayrıldı. Bu para, 36 cezaevi yapımı için harcanacak. Yatırım programında cezaevi yapılacak iller arasında Malatya, Konya, Muş, Tokat ve Zonguldak sayıldı.