S&P’den Türkiye’ye enflasyon uyarısı

AYŞEGÜL KASAP [email protected] @aysegul_kasap Türkiye’de kira fiyatları enflasyondan daha hızlı artıyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yapılan artış enflasyondan da daha fazla. Bunun iki nedeni var; Türkiye’deki ekonomik kriz ve konut yetersizliği. Barınamayan öğrenciler ya da taşınmak zorunda olan ama ev bulamayanlar hep gündemdeydi. Fakat konut probleminin başka bir yüzü daha var. Ev […]