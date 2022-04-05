DİSK: Yüzde 50’lik asgari ücret zammının bir anlamı kalmadı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, enflasyonun yüzde 60’ı aşmasının ardından yüzde 50’lik zammın bir anlamı kalmadığını söyledi.

Fotoğraf: AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün resmi enflasyonu yıllık yüzde 61,14 olarak açıklamıştı. Rakam son 20 yılın zirvesi.

Asgari ücretse bu yılın başında yüzde 50’lik zamla 2 bin 825 liradan 4 bin 253 liraya çıkarılmıştı.

ANKA’ya konuşan Çerkezoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Resmi gıda enflasyonun yüzde 71 olduğu bir yerde asgari ücretteki yüzde 50’lik artışın hiçbir anlamı kalmadı. DİSK-AR’ın araştırmasına göre düşük gelirli yüzde 20’lik grupta gıda enflasyonu yüzde 103. Yine emeklilerin gıda enflasyonu yüzde 80’in üstünde.

*Sadece açlık sınırı dediğimiz, dört kişilik bir ailenin sadece gıda harcaması için gerekli olan tutar 5 bin liraya dayandı. Yoksulluk sınırı 16 bin lirayı aştı. Açlık sınırının altındaki bir asgari ücret kabul edilemez.

*AKP ilk iktidar olduğu 2002’de yüzde 29’lar düzeyinde aldığı enflasyonu iki katına taşıdı.

*Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun derhal toplanarak asgari ücreti güncellemesi ve bütün ücretleri de asgari ücret artış oranı kadar artırması gerekli. En düşük emekli aylığının da en azından asgari ücret düzeyine yükseltilmesini talep ediyoruz.