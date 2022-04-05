İYİ Partili Erdem’den ‘Onur Yürüyüşü’ açıklaması: Tüm vatandaşlar eşittir

ABD’deki LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’ne katıldığı için topa tutulan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, “Benim nazarımda tüm vatandaşlar eşittir. Bir hukukçu olarak kimseyi din, dil, ırk, cinsiyet ve mezhep gibi başlıklarla ötekileştirmem asla söz konusu olamaz” dedi.

Görsel: Youtube

İYİ Parti lideri Meral Akşener, 30 Mart’ta Başkanlık Divanı’nda değişikliğe giderek birçok ismin görevlerini yeniden belirlemiş; Erdem de hukuk ve adalet politikaları başkanlığına getirilmişti.

Söz konusu karardan sonra başta AKP’liler olmak üzere bazı sosyal medya kullanıcıları İYİ Partili ismi, yürüyüşte çektiği videodan kesitler paylaşarak hedef almıştı.

’33 yıldır vatandaşlık hukuku öğretiyorum’

Halk Tv’den İsmail Saymaz’a konuşan Erdem, büyük kızı Pınar’ın, Kaliforniya Üniversitesi’nde cinsiyet hakları üzerine yüksek lisans yaptığını, İnsan Hakları İzleme Örgütü’den aldığı bursla Suriye’deki iç savaşta tecavüze ve cinsel şiddete uğrayan erkekler ve erkek çocuklar hakkında rapor yazdığını anlattı.

Erdem ailesi, kızları Pınar’ı ziyaret için ABD’ye gittiği 2019 Haziran’ında New York’ta LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’ne denk geldi. 2 milyonu aşkın insanın katıldığı yürüyüşte görevli Pınar Erdem, ailesini karnavalı izlemeleri için çağırdı. Erdem de çektiği görüntüleri vlog olarak Youtube kanalında yayınladı.

Partideki yeni görevinin açıklanmasının ardından eleştirilerin hedefi olan Erdem Twitter’dan şunları yazdı: “Bir süredir kasıtlı şekilde hakkımda yürütülen karalama kampanyasını dikkatle takip ediyorum. 33 yıldır İstanbul Üniversite’sinde, bugün her biri hakim, savcı ve avukat olan 40 bin öğrenciye vatandaşlık hukukunu öğretmiş bir hoca olarak benim nazarımda tüm vatandaşlar eşittir. Bir hukukçu olarak kimseyi din, dil, ırk, cinsiyet ve mezhep gibi başlıklarla ötekileştirmem asla söz konusu olamaz.”