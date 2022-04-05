Kamu bankaları kredi vermedi: İBB, metro için 305 milyon dolar tahvil ihraç etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 305 milyon tutarında dolar cinsi tahvil ihraç etti.

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Tahvil bir yatırımcının, devlet veya kurumsal işletmelere belirli bir süre, değişken ya da sabit bir faiz oranıyla borç verdiği ve vade sonunda faiz getirisi elde ettiği bir yatırım.

Reuters’ın bankacılık kaynaklarından aktardığına göre, Nisan 2027 vadeli dolar cinsi tahvil ihracında ilk getiri beklentisi yüzde 11 ile yüzde 11,25 arasında.

İhracın bugün tamamlanması bekleniyor.

Tahvil ihracından elde edilecek gelir Kabataş-Mahmutbey ve Dudullu-Bostancı metrolarının finansmanı için kullanılacak.

İhraç için HSBC, ING, JPMorgan ve Societe Generale’e yetki verildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu daha önce kamu bankalarındaki kredi limitleri kullandırılmadığından dolayı yurt dışından finansman bulmak zorunda kaldıklarını söylemişti.