CHP’nin iddiası: Yabancılara KKM düzenlemesi, Rus milyarderler için getirildi

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak, yabancıların da kur korumalı hesap açabilmesinin önünü açan düzenlemenin, yaptırımlardan kaçan Rus milyarderler için getirildiğini söyledi.

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Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesapları 1 Nisan itibarıyla 695 milyar TL’ye ulaştı. Hükümet beklendiği kadar ilgi gösterilmediği içim sistemde neredeyse her hafta değişiklikler yapıyor. 22 Mart’taki son önemli değişiklikle yabancı uyruklu kişi ve şirketlerin de sisteme dahil edilebilmesinin önü açılmıştı.

Konuyla ilgili CHP’li Toprak, bu düzenlemenin Rus oligarkların yüz milyarlarca dolarlık servetini yurt içine çekmek için getirildiğini öne sürdü.

Toprak, OECD Mali Eylem Gücü’nün (FATF) gri listesinde yer alan Türkiye’nin bu girişim sonrası kara listeye alınabileceğini belirtti.

Sözcü’den Başak Kaya’nın haberine göre Toprak tarafından hazırlanıp CHP Merkez Yürütme Kurulu’na sunulan raporda şunlar kaydedildi: “Sayıları 1 milyon olan KKM hesap sahiplerinin kazançları garantili şekilde ödenip kendilerinden vergi de alınmıyor. İktidar, bu adaletsizliği yabancıları da kapsayacak şekilde genişleterek, halk için harcanması gereken kaynağı yabancı ülke vatandaşlarının hesaplarına akıtıyor. Kara para, kayıt dışı ve kaynağı belirsiz servetle mücadele için yasal düzenlemeleri hayata geçirmediği için FATF tarafından ‘gri liste’ye alınan Türkiye’nin KKM hesaplarının kapsamını yabancı şahıs ve şirketler için genişletmesi, İran ve Kuzey Kore gibi ‘kara liste’ye alınma ihtimalini gündeme getirecek.”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ‘Rus oligarkların’ Türkiye’ye gelebileceğini ama yapacakları işlerin uluslararası hukuka aykırı olmaması gerektiğini söylemişti.

FATF nedir?

Hükümetler arası bir organizasyon olan Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force-FATF), ‘kara para aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı’yla mücadelede uluslararası standartlar oluşturmakla görevli.

FATF, bu standartlarla uyumlu yasal ve kurumsal tedbirlerin alınması ve bu tedbirlerin operasyonel açıdan etkili şekilde uygulanmasını teşvik etmek amacıyla 1989’da kuruldu.

Paris’teki Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesinde faaliyetlerini yürüten FAFT, bağımsız bir statüye sahip.

FATF’nin gri listesinde Arnavutluk, Bahamalar, Babardos, Kamboçya, Gana, İzlanda, Jamaika, Moğolistan, Myanmar, Pakistan, Nikaragua, Panama, Suriye, Uganda, Yemen ve Zimbabve gibi ülkeler bulunuyor.