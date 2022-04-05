Son 24 saat: 12 bin 213 vaka, 37 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 12 bin 213 Covid-19 vakası, 37 can kaybı kaydedildi.
Bir günde 232 bin 135 test yapıldı.
İyileşenlerin sayısı ise 13 bin 568.
Yaramazlara biraz batar!
AYŞEGÜL KASAP [email protected] @aysegul_kasap Türkiye’de kira fiyatları enflasyondan daha hızlı artıyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yapılan artış enflasyondan da daha fazla. Bunun iki nedeni var; Türkiye’deki ekonomik kriz ve konut yetersizliği. Barınamayan öğrenciler ya da taşınmak zorunda olan ama ev bulamayanlar hep gündemdeydi. Fakat konut probleminin başka bir yüzü daha var. Ev […]
Bloomberg ajansı, iklim değişikliğine dair şimdiye kadar yayımlanmış en kapsamlı raporu inceleyerek beş maddeyi öne çıkardı.
Avrupa Konseyi’nin yıllık cezaevi istatistiklerinin değerlendirildiği rapora göre Türkiye en fazla mahkumun olduğunu ikinci ülke.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 305 milyon tutarında dolar cinsi tahvil ihraç etti.
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, AKP iktidarını yurttaşların ‘ekmeğine ve aşına göz dikmekle’ suçladı, asgari ücretin üç ayda bir belirlenmesi gerektiğini söyledi.