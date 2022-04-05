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Yaramazlara biraz batar!

Squid Game’in yaratıcısından yeni film geliyor: Umberto Eco’dan esinlendi


Squid Game’in yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, İtalyan yazar Umberto Eco’nun bir romanından esinlenerek senaryosunu yazdığı ‘Yaşlıları Öldürme Kulübü’ filmi için kolları sıvadı.

Fotoğraf: Netflix

Squid Game, Netflix’in en çok izlenenler sıralamasının zirvesine sadece 28 günde ulaşmıştı. Dizi borca batmış 456 insanın, 39 milyon dolarlık ödül uğruna ölümcül bir yarışmanın cazibesine kapılmasının hikayesi.


Dizi ikinci sezon için de onay almıştı.

Rekorlar kıran dizinin yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, dünyaca ünlü İtalyan yazar Umberto Eco’nun romanlarından etkilenerek yeni bir film için 25 sayfalık bir taslak oluşturduğu söyledi.

Dong-hyuk, ”Squid Game’den daha şiddetli olacak” dediği filmden sonra ‘yaşlıların saklanması gerekebileceği’ esprisini yaptı.

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