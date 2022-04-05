İstanbul’da suya zam

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde oy birliğiyle su fiyatlarına yüzde 29 zam kararı alındı.
Zamla birlikte konutta birim fiyat 5,56 liradan 8,33’e yükseldi. ‘İnsani Su Kullanım Hakkı’yla birinci kademe konut birim fiyatı faturaya 7,22 lira olarak yansıyacak
İstanbul’da su zamları bir süredir gündemde olan bir konuydu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP ve MHP’nin su zamlarını engelleyerek İSKİ’yi batırmaya çabaladığını savunuyordu. İBB Meclisi AKP Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu’ysa İstanbulluların menfaatini düşünerek hareket ettiklerini iddia ediyordu.
Son olarak geçen ay İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Raif Mermutlu, kurumun işletme giderlerinin yüzde 203 arttığını ve her ay 500 milyon lira açık verildiğini söylemişti.