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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da suya zam


İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde oy birliğiyle su fiyatlarına yüzde 29 zam kararı alındı.

Fotoğraf: AA

Zamla birlikte konutta birim fiyat 5,56 liradan 8,33’e yükseldi. ‘İnsani Su Kullanım Hakkı’yla birinci kademe konut birim fiyatı faturaya 7,22 lira olarak yansıyacak


İstanbul’da su zamları bir süredir gündemde olan bir konuydu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP ve MHP’nin su zamlarını engelleyerek İSKİ’yi batırmaya çabaladığını savunuyordu. İBB Meclisi AKP Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu’ysa İstanbulluların menfaatini düşünerek hareket ettiklerini iddia ediyordu.

Son olarak geçen ay İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Raif Mermutlu, kurumun işletme giderlerinin yüzde 203 arttığını ve her ay 500 milyon lira açık verildiğini söylemişti.

İSKİ genel müdürü yapılamayan zamlara isyan etti: Açık her ay 500 milyon lira

İmamoğlu’na göre maksat İSKİ’yi batırmak

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